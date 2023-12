La nuova puntata del Grande Fratello in programma sabato 16 dicembre sarà caratterizzata dal ritorno in casa di Miro Brunetti, pronto nuovamente a confrontarsi con la sua ex fidanzata Greta.

Spazio anche ai risultati del televoto settimanale che vedono a rischio Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio: al momento la Ricci risulta la meno amata nei sondaggi social e candidata dunque per l'eliminazione definitiva.

In casa arriveranno anche le cantanti Mietta e Donatella Rettore, pronte a duettare con i concorrenti di questa edizione nello show natalizio.

Mirko torna in casa per rivedere Greta: anticipazioni Grande Fratello del 16 dicembre

Al centro dell'attenzione in questo nuovo appuntamento con il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini ci saranno ancora le vicende di Mirko, Perla e Greta.

Dopo la sua eliminazione dalla casa, Mirko avrà ancora una volta la possibilità di confrontarsi con la sua ex Greta raggiungendola in casa per poterle parlare da vicino.

Questa sarà l'occasione per far chiarezza sui loro sentimenti e su quello che c'è stato, dato che in questi giorni si sono lanciati un po' di frecciatine a distanza: anche la madre di Greta non è stata per niente clemente con Mirko sui suoi canali social.

Spazio poi ad una sorpresa che avrà come protagonista Paolo: il giovane concorrente avrà infatti modo di riabbracciare un suo familiare.

Sara Ricci a rischio eliminazione dalla nuova puntata serale

Le anticipazioni di questa nuova puntata serale rivelano che ci sarà spazio anche per il risultato del televoto settimanale che vede coinvolti Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio.

Uno dei cinque dovrà abbandonare definitivamente il gioco e rinunciare così alla possibilità di trascorrere il Natale sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

Stando ai risultati del sondaggio web realizzato dal portale Grande Fratello Forum Free, la favorita suo malgrado ad uscire dal gioco sembra essere Sara Ricci (ferma al 9.08% di preferenze) mentre la più amata dal pubblico si conferma Beatrice Luzzi con oltre il 45% dei voti, seguita da Perla con quasi il 20% delle preferenze.

Alle 16.16 del 16 dicembre al sondaggio hanno partecipato 1.719 votanti.

Cambia la programmazione del reality show in prima serata

In attesa di scoprire il verdetto del televoto, la prossima settimana ci sarà una variazione di palinsesto importante per il Reality Show Mediaset.

La nuova puntata serale non è infatti in programma lunedì 18 dicembre, dato che Mediaset ha scelto di trasmettere la semifinale di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti.

Di conseguenza, l'appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda direttamente il prossimo sabato 23 dicembre in prime time, contro la finalissima di Ballando con le selle.