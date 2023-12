Roberta Di Padua ha scelto di chiudere la sua esperienza nel cast di Uomini e donne trono over.

Le anticipazioni delle prossime puntate di dicembre rivelano che la dama napoletana si ritroverà ai ferri corti con Alessandro Vicinanza e, delusa dal comportamento del cavaliere, preferirà mettere la parola fine alla sua esperienza.

Ida Platano, invece, deciderà di portare avanti la sua frequentazione con Mario uno dei cavalieri che ha fatto breccia nel suo cuore.

Alessandro spezza il cuore a Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Per Roberta e Alessandro arriverà il momento della resa dei conti dopo che in queste settimane i due hanno deciso di riprovarci e di rimettere in piedi la loro frequentazione.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando non verrà fuori che Alessandro ha intenzione di frequentare anche Cristina, un'altra dama del parterre over che ne ha catturato l'attenzione in studio.

Una decisione che Roberta non gradirà minimamente, dato che già in precedenza aveva fatto sapere al cavaliere di essere contraria ad un tipo di conoscenza filtrata dalla possibilità che lui in contemporanea potesse frequentare più persone.

Roberta Di Padua sceglie di abbandonare il cast del trono over

A quel punto, Roberta ha scelto di chiudere definitivamente la sua esperienza nel cast del trono over e rinunciare così alla possibilità di conoscere nuove persone in trasmissione.

La dama ha preferito non assistere alla nascita della nuova frequentazione tra Alessandro e Cristina, consapevole del fatto che le avrebbe fatto del male e così ha gettato la spugna definitivamente.

Le anticipazioni del talk show, inoltre, rivelano che Ida Platano ha deciso di fare una nuova esterna assieme a Mario, tra le new entry del suo percorso.

Cristian, invece, ha preferito portare in esterna soltanto Valentina mentre Brando ha scelto di vedersi fuori dalla trasmissione con Beatriz, mettendo da parte le incomprensioni delle ultime puntate.

I fan sperano di rivedere Roberta in un reality show

Sta di fatto che la decisione di Roberta di chiudere col trono over ha spiazzato i numerosissimi fan e appassionati della trasmissione, molti dei quali sperano di poterla vedere in altre trasmissioni televisive.

Tra quelle maggiormente plausibili spicca il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini dove la dama del trono over riuscirebbe sicuramente ad emergere per il suo carattere fumantino.

Qualcun altro, invece, spera di poterla vedere all'opera nel cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi, la cui messa in onda è confermata nella stagione televisiva primaverile di Canale 5.