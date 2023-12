Il padre di Umit arriverà a Cukurova nella quarta stagione di Terra amara e metterà nei guai Zuleyha. L'uomo chiederà di riaprire le indagini e far riesumare il corpo di Umit dopo aver ricevuto una telefonata anonima. Qualcuno infatti gli dirà che sua figlia non è morta a causa di un incidente ma è stata uccisa. I sospetti degli inquirenti si concentreranno su Zuleyha e la donna sarà arrestata.

I dubbi sulla morte di Umit e i sospetti su Zuleyha

A Cukurova arriverà una nuovo personaggio a scombussolare le vite dei protagonisti, si tratta del padre di Umit che visiterà la tomba di sua figlia.

Rammaricato di non essere stato abbastanza accanto a Umit, egli sarà tormentato dai sensi di colpa e si recherà in procura. Agli inquirenti racconterà di aver ricevuto una telefonata anonima da qualcuno che gli ha rivelato che Umit non sarebbe morta a causa di un incidente. L'uomo chiederà quindi che vengano riaperte le indagini, visto che ha saputo che Umit era stata stata minacciata con una pistola.

Le indagini della polizia ripartiranno e si scoprirà che la dottoressa è morta a causa di un proiettile, proprio come sosteneva il padre di Umit. Sul tavolo del pubblico ministero arriverà l'arma del delitto e Zuleyha sarà la prima sospettata per l'omicidio visti i numerosi scontri che ci sono stati tra lei e la dottoressa.

La protagonista quindi sarà arrestata e Fikret proverà a rassicurarla sul fatto che tornerà presto alla villa.

Fikret darà tutto il suo sostegno a Zuleyha

Zuleyha sarà portata via dalle forze dell'ordine, che dovranno effettuare tutti gli accertamenti del caso. Fikret le consiglierà di negare tutto, ma lei non potrà fare a meno di pensare alla sera in cui ha sparato a Umit.

La donna si domanderà cosa possa essere successo visto che il corpo della dottoressa è stato ritrovato altrove. Fikret le prometterà che le sarà vicino in qualsiasi circostanza, anche se la situazione per Zuleyha si risolverà presto. Sull'arma del delitto, infatti non saranno trovate le sue impronte e non ci saranno prove a suo carico.

La moglie di Demir si sentirà sollevata da tutto questo, anche se Fikret e Mehmet si chiederanno chi abbia denunciato la donna.

Un riepilogo: la verità sulla morte di Umit e la doppia vita di Hakan

Umit è morta durante uno scontro con Zuleyha dopo aver rapito Adnan. La moglie di Demir è fuggita subito dopo aver sparato, ma a osservare di nascosto tutta la scena c'era Hakan. Quest'ultimo ha provveduto a togliere il corpo di Umit dal luogo del delitto per gettarlo in una scarpata e inscenare un incidente. Al ritrovamento del corpo di Umit, nessuno ha sospettato che potesse trattarsi di un omicidio e i funerali si sono svolti normalmente.

Nel frattempo Hakan è entrato nella vita di Zuleyha presentandosi con Mehmet e mostrandosi molto protettivo nei suoi confronti fino a provare dei sentimenti per lei.

A mandare la pistola al pubblico ministero è stato Abdülkadir, il socio di Hakan. In un primo momento i due erano d'accordo sull'utilizzare l'arma del delitto per incastrare la moglie di Demir. I sentimenti di Hakan per Zuleyha, però, hanno cambiato tutto e quindi tra i due soci ci saranno degli scontri a riguardo.