Maria Puglisi dopo aver accettato le nozze con Vito Lamantia rischia di condannarsi ad una vita fatta di infelicità nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Il ritorno di fiamma tra i due e la proposta di matrimonio del ragazzo per la stilista ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa Maria che è stata colta alla sprovvista dalla richiesta del suo fidanzato.

E, adesso, per non deludere le aspettative dei suoi genitori, la ragazza potrebbe imporsi questo matrimonio, togliendosi così la possibilità di un nuovo inizio con Matteo Portelli.

Maria e Vito pronti per il loro futuro insieme

Con le nuove puntate della soap opera previste dall'11 al 15 dicembre Maria e Vito inizieranno a preparare le fatidiche nozze che li attendono, attualmente fissate per il mese di maggio.

Vito chiederà alla sua amata di iniziare a pensare anche alla loro casa: devono decidere se prenderla in centro a Milano oppure spostarsi più in periferia.

Un vero e proprio nuovo inizio per la stilista che prima del rientro del suo fidanzato ha vissuto dei momenti di passione con Matteo Portelli, i quali sembrano essere ancora ben impressi nella sua mente.

Il futuro di Maria: la stilista rischia di condannarsi ad una vita infelice ne Il Paradiso 8

Nel momento in cui Maria si ritrova Matteo al suo cospetto non riesce a far finta di nulla e l'imbarazzo prende il sopravvento.

Questa è la testimonianza del fatto che il contabile del Paradiso non le è affatto indifferente.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la fatidica proposta di matrimonio e dopo aver detto il suo "sì" in presenza dei genitori e dei suoi amici, non si esclude che la stilista possa condannarsi ad una vita infelice.

Il sospetto è che Maria decida di andare avanti fino in fondo con questo matrimonio con un uomo che non ama per davvero, così da non deludere le aspettative dei suoi familiari, in primis papà Ciro, che sembra essere il più entusiasta per questa unione.

A quel punto si toglierebbe per sempre la possibilità di vivere una storia d'amore con Matteo.

Gli appassionati della soap sperano nella rinascita di Maria Puglisi entro il finale di stagione

Intanto i fan della soap opera sperano ancora in un "miracolo" da vedere nel corso delle puntate conclusive di questa ottava stagione, con l'augurio che Maria possa "svegliarsi" e prendere in mano le redini della sua vita.

"Mi auguro che Maria si renda conto che la vita è solo una e non può condannarsi all'infelicità", ha commentato un fan della soap opera su Facebook.

"Questa ragazza merita una svolta importante entro il finale dell'ottava stagione, non può sottostare alle imposizioni dei suoi genitori", scrive ancora qualcun altro in rete.