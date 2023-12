Le anticipazioni della puntata di Terra amara in programma sabato 16 dicembre su Canale 5 rivelano che si assisterà alla morte di Sevda.

La donna uscirà di scena dopo aver cercato di salvare la vita a Demir, finito nel mirino di Umit, che cercherà di togliergli la vita.

Prima di morire la donna chiederà a Yaman di non mettere nei guai sua figlia e così deciderà di seppellire in gran segreto il suo corpo, così da non destare sospetti.

La morte di Sevda per mano di sua figlia Umit

Sevda e Umit verranno cacciate via dalla villa e si daranno alla fuga con l'intento di iniziare una nuova vita.

Durante il tragitto, però, Umit confesserà a sua mamma di non essere realmente incinta così come le ha fatto credere, bensì di aver mentito per ingannare Demir Yaman.

A quel punto deciderà di tornare indietro con la macchina, perché intende regolare i suoi conto con l'uomo che l'ha fatta soffrire: il suo scopo sarà quello di ucciderlo.

Le anticipazioni della puntata di sabato della soap opera rivelano che Sevda vorrà evitare la morte del suo figlioccio: infatti nel momento in cui Umit tirerà fuori l'arma per colpirlo, deciderà di sovrapporsi e di salvargli la vita.

Sevda si beccherà il colpo di pistola che si rivelerà fatale, ma prima di esalare l'ultimo respiro chiederà a Yaman di non mettere nei guai sua figlia per questo omicidio.

Demir seppellisce il corpo di Sevda: anticipazioni Terra amara 16 dicembre

Demir accetterà di esaudire l'ultimo desiderio di colei che ha sempre considerato una seconda mamma e caricherà il corpo senza vita della donna nella sua automobile, in attesa di seppellirlo.

Il giorno seguente Zuleyha noterà delle macchie sospette all'interno della vettura del marito e gli chiederà spiegazioni.

L'uomo, però, replicherà dicendo che si tratta del sangue di qualche operaio che si è ferito nel garage, ma la donna si renderà benissimo che c'è qualcosa sotto di non detto.

Demir deciderà di andare a seppellire segretamente il corpo di Sevda, stando attento a non lasciare tracce in giro per Cukurova, così da non finire nei guai per questo omicidio.

Gli appassionati delusi per la tragica uscita di scena di Sevda dal cast della soap opera turca

Si chiude così il capitolo per una delle protagoniste più amate della soap opera turca, anche se i fan avrebbero sperato in un finale diverso.

"Povera Sevda, dopo aver ritrovato sua figlia si ritroverà a fare questa brutta fine, non lo meritava" è il commento di un appassionato su Facebook.

"Posso capire la morte di un cattivo, ma almeno Sevda potevano risparmiarla e farla arrivare fino alla fine della soap", scrive qualcun altro in rete.