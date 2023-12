Ida darà filo da torcere a Marina e Roberto nelle puntate di Un Posto al sole dall'11 al 15 dicembre. La donna, infatti, sarà determinata ad affermare di essere la madre di Tommaso e questo farà tremare i coniugi Ferri che studieranno una soluzione. Nel frattempo Lara si dirà pentita degli errori che ha commesso, sarà comunque molto difficile credere alla sua buona fede. Ci sarà ampio spazio anche per Rossella e Riccardo che si ritroveranno di nuovo l'uno contro l'altra per una questione di lavoro. Nunzio, invece, sarà pronto a sostenere la sua amica scoprendo anche che Michele ha dei problemi economici.

Ida e Lara preoccuperanno Marina e Roberto

In primo piano ci saranno ancora Marina e Roberto alle prese con una situazione sempre più complicata. Ida, infatti, inizierà a cambiare idea sull'accordo stretto con i due coniugi e si sentirà sempre più stretta nel suo ruolo di baby sitter. La giovane donna sarà decisa a voler uscire allo scoperto e affermare a gran voce di essere la madre naturale del piccolo Tommaso. Per Marina e suo marito non sarà facile gestire la situazione, anche perché Ida si avvicinerà ancora di più a Diego. Tra i due ragazzi l'amore sembrerà ormai ad un passo dal nascere e questo spingerà Roberto ad agire immediatamente per dividere la coppia. I Ferri escogiteranno una partenza di Ida per trascorrere le feste con la sua famiglia, ma in mente avranno ben altro.

A preoccupare Marina e Roberto sarà anche il risveglio di Lara e il suo cambiamento improvviso. La donna, infatti, si dirà pentita di tutti gli errori commessi e vorrà rimediare. Credere alla sua buona fede, però, sarà molto complesso, i Ferri temeranno che si tratti di un nuovo diabolico piano per distruggerli.

Tra Rossella e Riccardo ci saranno ancora incomprensioni

Le cose non andranno meglio per Rossella e Riccardo, prossimi al matrimonio ma ancora molto distanti su diverse idee. La figlia di Silvia si darà da fare per iniziare una nuova esperienza lavorativa in ambulanza, ma questo non piacerà affatto al suo futuro marito. Crovi si opporrà infatti alla decisione della compagna che in ogni caso andrà fino in fondo preparandosi ad affrontare il corso propedeutico alla nuova mansione.

A differenza di Riccardo, Nunzio appoggerà pienamente la decisione di Rossella e non perderà l'occasione per esprimerle tutta la sua stima. Questo episodio potrebbe far riflettere la figlia di Silvia sull'uomo che sta per sposare? Per il momento i preparativi delle nozze andranno avanti e Nunzio scoprirà che Michele non ha voluto partecipare alle spese perché ha problemi economici. Il ragazzo si sentirà inevitabilmente in colpa.

Il debito di Nunzio con Michele per salvare il Caffè Vulcano

Cosa farà Nunzio quando scoprirà che Michele è in difficoltà anche per colpa sua? Cammarota ha ricevuto una grossa somma di denaro in prestito dal padre di Rossella qualche mese fa. Grazie al generoso gesto di Michele, Nunzio ha potuto salvare il suo posto di lavoro al Caffè Vulcano diventando socio di Silvia.

Saviani, però, ha fatto promettere a Cammarota che non avrebbe mai rivelato a Silvia di aver ricevuto i soldi dal suo ex marito. Adesso Michele ha dei problemi economici e non può partecipare alle nozze di Rossella, proprio perché Nunzio non ha ancora avuto la possibilità di restituirgli la somma che gli aveva chiesto.