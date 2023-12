Matteo Portelli non avrà alcuna intenzione di arrendersi con Maria Puglisi nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 e questo suo modo di fare rischierà di mandare all'aria le nozze della stilista con Vito.

Non si esclude che il giovane Lamantia possa scoprire che Portelli provi un interesse forte nei confronti della sua fidanzata, tanto da decidere di intervenire in prima persona per tenerlo alla larga dalla sua promessa sposa.

Matteo imbarazza Maria Puglisi

Nelle prossime puntate della soap opera Matteo tornerò all'attacco con Maria e si presenterà da lei con un regalo di Natale.

In questo modo le farà capire di non essere disposto a fare un passo indietro e quindi a uscire dalla sua vita, sebbene ormai la stilista abbia accettato di convolare a nozze con Vito Lamantia.

Maria non nasconderà il suo imbarazzo per il gesto di Matteo, dato che in questo modo rischierà di metterla in difficoltà anche con Vito, del tutto ignaro di quello che c'è stato tra il contabile e la sua fidanzata nei mesi in cui è stato assente a Milano.

Vito rischia di capire che Matteo ama Maria nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Tuttavia, negli episodi futuri della soap opera, non si esclude che Vito possa iniziare ad avere dei sospetti sul conto di Matteo notando la sua presenza fin troppo costante nella vita della sua fidanzata.

Lamantia, che ha dimostrato di essere un ragazzo particolarmente furbo e sveglio, potrebbe ben presto rendersi conto che Matteo ha perso la testa per Maria Puglisi e prova dei sentimenti autentici nei suoi confronti.

A quel punto non si esclude che Vito possa mettere in atto il suo "piano di salvataggio" per evitare il peggio: l'unica soluzione plausibile sarebbe quella di allontanare Matteo da Maria al più presto e fare in modo che possano intraprendere strade diverse, così da evitare di mettere a rischio il suo imminente matrimonio con la stilista.

Matteo nota l'infelicità di Maria Puglisi

Intanto, negli ultimi episodi della soap trasmessi su Rai 1, Matteo è stato molto diretto con Marcello a proposito dell'attuale situazione sentimentale di Maria.

"La vedi felice con Vito? Per me non lo è", ha esclamato il contabile, aggiungendo che la stilista non sarebbe per niente entusiasta di queste imminenti nozze, così come lo sarebbe qualsiasi altra ragazza in procinto di realizzare il suo sogno d'amore.

Un'infelicità che hanno notato anche i numerosi appassionati social della soap opera, i quali sperano che Maria possa aprire gli occhi prima della data delle nozze e rendersi conto che Vito non è la persona adatta per lei.