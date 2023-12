Umit tornerà all'attacco presentandosi a villa Yaman con un nuovo ricatto nella puntata di Terra Amara in onda domenica 17 dicembre in prima serata. Le anticipazioni annunciano che la dottoressa minaccerà di denunciare Demir per l'omicidio di Sevda e in cambio del suo silenzio chiederà di trasferirsi alla villa. Per Demir sarà un brutto colpo e quando tornerà Zuleyha sarà costretto a parlarle della morte di Sevda. A salvare la situazione interverrà Betul che proporrà a Umit di andare a stare da lei.

Zuleyha apprenderà la verità sulla morte di Sevda

Per Demir i guai non finiranno con la morte di Sevda. Dopo aver seppellito il suo corpo e mandato via Umit da Cukurova, Yaman si illuderà di essersi lasciato tutto alle spalle. Umit, invece, non si arrenderà e tornerà a bussare alla porta di villa Yaman più agguerrita che mai. Demir la accoglierà con disprezzo, ma lei gli farà capire subito di avere il coltello dalla parte del manico. La dottoressa si dirà pronta a denunciare Demir per la morte di sua madre se non accetterà le sue richieste. Umit pretenderà di trasferirsi a villa Yaman. Demir sarà senza parole e proprio in quel momento arriverà Zuleyha che chiederà spiegazioni sulla discussione in corso.

Yaman sarà costretto a rivelare a sua moglie di essere stato ricattato e le dirà anche che Sevda è morta.

Gli Yaman messi alle strette da Umit

Zuleyha si renderà conto che suo marito è in trappola e che non hanno altro scelta che accettare di cedere al ricatto. La donna, tuttavia, non potrà sopportare l'idea di vivere con Umit e quindi deciderà di lasciare la villa.

Demir minaccerà di uccidere la dottoressa, ma quest'ultima lo informerà di avere già pronta una lettera di accuse a suo carico. Zuleyha e suo marito faranno un ultimo tentativo proponendo a Umit di dare al bambino che aspetta il cognome Yaman, ma non basterà. La dottoressa sarà irremovibile e a quel punto interverrà Betul, sorprendendo tutti.

La figlia di Sermin proporrà a Umit di traferirsi da lei fino alla nascita del bambino, salvando la situazione.

I reali obiettivi di Betul e sua madre Sermin

Betul è un personaggio arrivato da poco a Terra amara, ma diventerà fondamentale nelle puntate future. La figlia di Sermin all'inizio sembrerà disponibile con gli Yaman, ma in realtà ha in mente un piano per distruggerli. Lei e sua madre studieranno nei dettagli come fare ad impadronirsi dell'azienda e dopo la scomparsa di Demir la ragazza diventerà uno dei nemici più duri da combattere. Betul arriverà ad uccidere persino il prossimo marito di Zuleyha. Anche il suo gesto di ospitare Umit in realtà non è stato a favore degli Yaman, ma segnerà l'inizio dell'alleanza tra lei e la dottoressa.