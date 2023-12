Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano deciderà di mettere alla prova Mario e David, decidendo di portarli in esterna come seconde scelte e non potrà nascondere la sua amarezza per le reazioni dei due pretendenti.

Roberta, invece, deciderà di fare un passo indietro nel suo rapporto con Alessandro Vicinanza, tanto da decidere di andare via dalla trasmissione e rinunciare così alla possibilità di "lottare" per conquistarlo.

Roberta Di Padua rinuncia ad Alessandro Vicinanza e se ne va

La dama napoletana si è ritrovata a fare i conti con la scelta di Alessandro di iniziare a conoscere anche altre dame del parterre over, in particolar modo Cristina ha saputo catturare la sua attenzione.

Un duro colpo per Roberta che ha scelto di farsi da parte e di rinunciare definitivamente a ciò che di bello stava nascendo con Alessandro.

Di Padua ha annunciato di voler abbandonare il cast del trono over [VIDEO] e uscire di scena dal parterre del trono over, speranzosa forse del fatto che Vicinanza faccia qualche "follia d'amore" e torni da lei per chiederle di restare.

Ida delusa da Mario e David: anticipazioni Uomini e donne

Per Ida Platano sarà tempo di nuove esterne: le anticipazioni del talk show rivelano che la tronista ha deciso di fare una prima esterna con Ernesto dopodiché è andata da Mario e David, lamentandosi del fatto che i due ragazzi non abbiano avuto reazioni.

Un modo di fare che alla tronista non è andato bene, ammettendo così di essere delusa dal fatto che abbiano accettato passivamente la situazione senza mettersi in gioco più di tanto.

David, però, successivamente ha chiesto della tronista mentre Mario ha ammesso di essere quel tipo di persona che si mette a fare questioni e polemiche in studio. Alla fine la tronista decide di perdonarlo e i due hanno avuto modo di ballare insieme.

Il percorso di Ida Platano tra nuovi pretendenti e la presenza dell'ex Alessandro

Un percorso non facile per l'ex dama del trono over che nel corso delle ultime settimane ha dovuto fare i conti con il rientro del suo ex Alessandro Vicinanza nel parterre senior.

A distanza di pochi mesi dalla loro separazione definitiva, il cavaliere napoletano ha scelto di mettersi in gioco e di provare a cercare nuovamente la sua anima gemella, non prima comunque di rendersi protagonista di un confronto acceso con Ida stessa.

La tronista ha sostenuto che fosse stato lui a prendere la decisione di troncare la relazione dopo aver capito di non essere più innamorato, mentre Alessandro ha replicato sostenendo che sarebbero stati gli atteggiamenti scostanti di Ida a portarlo ad allontanarsi sempre più da lei, fino ad arrivare all'amaro addio.