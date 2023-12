Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 2 al 5 gennaio rivelano che Gianlorenzo Botteri troverà il coraggio per confidarsi con Concetta. Lo stilista del grande magazzino di Vittorio confesserà alla sarta la verità su una sua passata storia d'amore, finita da un po' di tempo.

Marta, invece, si ritroverà in crisi: non vorrà parlare al padre della sua relazione nata in America, e inoltre riceverà delle spiacevoli notizie legate al suo lavoro.

Gianlorenzo Botteri si confida con Concetta: anticipazioni de Il Paradiso al 5 gennaio

Per Gianlorenzo Botteri arriverà il momento di aprire il suo cuore dopo che in questi mesi ha sempre cercato di non parlare più di tanto della propria vita privata e del suo passato.

Parlando con Concetta, lo stilista della collezione maschile del Paradiso confesserà di aver sofferto moltissimo per la fine di una storia d'amore, che ormai fa parte del suo passato ma che ha lasciato delle ferite ancora aperte, al punto che Concetta gli consiglierà di non rinunciare a quello che prova.

Per Vito, intanto, arriverà il momento dell'inaugurazione della sua nuova fabbrica: il ragazzo sarà particolarmente emozionato e al tempo stesso entusiasta per la nuova avventura professionale che lo attende.

Marta in difficoltà

Marta non avrà il coraggio di parlare con suo padre della relazione che ha avuto in America in questi due anni. Una situazione che finirà per mettere in crisi la donna, al punto da valutare la possibilità di lasciare al più presto Milano e trasferirsi di nuovo negli Stati Uniti.

Inoltre, in questi episodi della soap opera, Marta riceverà anche delle cattive notizie legate all'aspetto lavorativo (ancora non specificate nel dettaglio dalle anticipazioni) che finiranno per scoraggiarla ulteriormente. Al suo fianco ci sarà la zia Adelaide, pronta a incoraggiarla e supportarla in questo momento delicato della sua vita.

Il rapporto speciale tra Marta e sua zia Adelaide nelle varie stagioni della soap

Quello tra Adelaide e Marta è sempre stato un rapporto speciale: Adelaide è la zia di Marta, sorella della madre Margherita che è morta quando Marta era piccolissima. Dalla morte della sorella Adelaide è andata a vivere a casa della nipote e del padre Umberto, di cui era segretamente innamorata e con cui ha avuto una relazione e un'alleanza imprenditoriale.

Per Marta, la contessa Adelaide è sempre stata una sorta di seconda mamma.

Le due si sono sempre confidate, e per esempio Adelaide è stata la prima a scoprire dei tormenti della ragazza ai tempi in cui andò in crisi il suo matrimonio con Vittorio Conti, fino ad arrivare alla drastica decisione di troncare il loro rapporto e di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Anche nelle prossime puntate zia e nipote saranno nuovamente vicine, e i consigli di Adelaide potrebbero essere utili per Marta.