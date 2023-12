Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dall'1 al 6 gennaio 2024 vedranno Brooke furiosa dopo che Steffy le impedirà di parlare al telefono con Ridge. La figlia dello stilista vorrebbe riunire i suoi genitori, escludendo Brooke una volta per tutte dalla sua famiglia. Questo gesto però scatenerà una lotta con Hope e Brooke, le quali non se ne staranno certo ferme a guardare.

Steffy impedisce a Brooke di parlare con Ridge

Steffy e Thomas continueranno a spingere Ridge e Taylor a tornare insieme. I due fratelli vorranno riunire i loro genitori e sarà soprattutto Steffy a premere affinché ciò avvenga.

Steffy metterà in atto un piano per dividere una volta per tutte Ridge e Brooke.

La ragazza si adopererà per far passare a Ridge una giornata in famiglia e quando Brooke chiamerà il marito per sapere come mai non è ancora tornato a casa, succederà l'imprevisto. Steffy infatti, risponderà al telefono al posto del padre e dirà alla matrigna che Ridge è Taylor sono felici insieme, impedendole di fatto di parlare con lui.

Brooke e Hope furiose: è scontro con Taylor e Steffy

Ovviamente Brooke non prenderà bene la cosa e si infurierà, visto che aveva organizzato per Ridge una serata romantica da passare insieme. Logan deciderà quindi di affrontare Taylor dicendole tutto quello avrà fatto Steffy. Taylor resterà di sasso.

Anche Hope sarà furiosa e affronterà Steffy. Tra le due sorellastre sarà ormai lotta aperta.

In seguito Hope affronterà anche Thomas per capire se lui era al corrente dello scherzetto che Steffy ha giocato a Brooke. Hope sarà delusa da Thomas, ma alla fine i due troveranno un modo per fare pace.

Intanto Deacon parlerà ancora con Sheila, alla quale intimerà nuovamente di stare lontana da Finn e Hayes.

La signora Carter però, non vorrà arrendersi e sarà infastidita delle parole di Deacon.

Bill nel frattempo, incontrerà per caso Li Finnegan a Il Giardino e i due si siederanno a un tavolino per raccontarsi le ultime novità.

Un riepilogo su Brooke, Taylor e Ridge: il triangolo amoroso continua

Il triangolo amoroso che vede protagonisti Ridge, Taylor e Brooke prosegue da molti anni.

Ormai non si contano più le volte in cui Ridge si è trovato indeciso tra le due donne.

Il sentimento tra Ridge e la dottoressa Taylor Hayes è sopravvissuto nel corso del tempo a tradimenti, segreti, annullamenti e morti apparenti. I due nel corso degli anni sono diventati genitori di Thomas e delle due gemelle Steffy e Phoebe. Quest'ultima è morta in un incidente d'auto quando era poco più che adolescente.

Dall'amore tra Brooke e Ridge è invece nato R.J. (Ridge Junior) che attualmente vive lontano dalla sua famiglia ma dalle anticipazioni, farà presto ritorno in città.