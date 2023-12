Maria Puglisi sarà ignara della proposta di nozze che il suo fidanzato Vito le sta organizzando nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 4 al 7 dicembre su Rai 1.

Il giovane imprenditore ha deciso di compiere questo "grande passo" con la sua amata dopo che i due sono riusciti a superare le incomprensioni che, in seguito al rientro dall'Australia di Vito, li avevano un po' allontanati.

Intanto Tancredi non vorrà arrendersi con sua moglie e cercherà in tutti i modi di riconquistarla ignaro del fatto che anche Vittorio Conti non intende perdere la donna.

Maria Puglisi ignara della proposta di nozze da parte di Vito: anticipazioni Il Paradiso al 7 dicembre

Vito prenderà in mano le redini del suo rapporto con Maria e si dirà pronto a organizzare la fatidica proposta di nozze.

L'ex contabile del negozio milanese comunicherà a tutti gli amici della ragazza che vuole chiederle la mano al più presto e per tale motivo intende prepararle una sorpresa, affinché tutto sia perfetto e indimenticabile per lei.

Anche Matteo verrà informato di questa importante novità e, sebbene si ritroverà ad andare contro i suoi veri sentimenti nei confronti della stilista, confermerà a Vito che sarà pronto a dargli tutto il suo sostegno per organizzare al meglio la sua proposta.

Maria, però, è ignara e inconsapevole di quello che sta succedendo dato che al momento non sospetta nulla delle imminenti nozze.

I due fidanzati, infatti da un po' di tempo non hanno avuto più modo di parlare del loro fatidico e atteso "sì", complici anche i nuovi impegni lavorativi che hanno visto coinvolto il ragazzo.

Tancredi non si arrende con Matilde

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap fino al 7 dicembre rivelano che Tancredi non avrà intenzione di arrendersi dopo che Matilde è andata via di casa ed ha scelto di cambiare vita.

L'uomo intende fare di tutto per riconquistarla e fare in modo che possano tornare a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, ma non sarà l'unico a combattere per lei.

Anche Vittorio Conti intende darsi da fare per non perdere la donna e deciderà di uscire allo scoperto e confessare alla donna i suoi veri sentimenti, dicendole per la prima volta che si è innamorato di lei.

Marcello si scontra con una ragazza

Flora avanzerà una nuova proposta di lavoro a Irene che potrebbe aprirle nuovi orizzonti: solo in seguito, la capo-commessa del Paradiso scoprirà che dietro questa iniziativa si cela lo zampino di Leonardo Crespi, che le ha permesso di aggiudicarsi il premio come miglior commessa di Milano.

Per caso Marcello finirà per scontrarsi con una giovane ragazza mai vista prima, con la quale avrà un piccolo battibecco.