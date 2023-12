Tra Marta e Vittorio scoppierà nuovamente la passione, come annunciano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda a gennaio 2024. Nonostante l'amore per Matilde, Conti si ritroverà da solo dopo la partenza della donna per il Giappone, mentre Marta resterà a Milano e tra i due ex coniugi si riaccenderà la fiamma. Non è ancora chiaro se si tratterà di un episodio isolato o se fra loro ci sarà una nuova relazione .

L'inaspettato tradimento di Vittorio Conti

Il ritorno di Marta a Milano avrà delle importanti conseguenze nella vita di Vittorio Conti, che da poco ha ricominciato ad amare grazie a Matilde.

La figlia di Umberto fino a questo momento ha parlato di una relazione piuttosto importante avuta negli Stati Uniti e nulla farebbe pensare a un suo ritorno con Vittorio.

Nel mese di gennaio, però, tutto cambierà e i due ex coniugi si ritroveranno ancora pericolosamente vicini. Complice l'assenza di Matilde che è partita per il Giappone, Marta e Vittorio dovranno fare i conti con il loro passato e la passione tra loro sarà inevitabile. Proprio come era accaduto poco prima di partire negli Stati Uniti, la figlia di Umberto dimostrerà di essere ancora molto attratta da Conti che ricambierà senza esitazioni.

Le trame non specificano ancora se con la passione tornerà anche l'amore, ma il tradimento nei confronti di Matilde da parte di Vittorio ci sarà.

Marta tornerà da Vittorio e la passione sarà incontrollabile

Chi conosce bene il personaggio di Vittorio Conti sa che dopo il suo matrimonio con Marta non si è mai lasciato andare facilmente alle avventure. Il suo amore per Matilde, dunque, è sincero, ma nel suo cuore prima di lei c'è sempre stata la sua ex moglie e questo riavvicinamento con Marta potrebbe complicare di molto le cose.

La situazione tra Vittorio e Matilde, inoltre, è molto difficoltosa vista la presenza di Tancredi.

Nonostante la chiarezza di sua moglie e la sua partenza in Giappone, Di Sant'Erasmo non si rassegnerà e sarà agguerrito con Vittorio e Matilde. L'uomo assumerà anche un investigatore privato e per la coppia pare quasi impossibile vivere il proprio amore.

Quindi Marta arriverà al momento giusto e Vittorio potrebbe lasciarsi alle spalle la storia con Matilde.

I possibili sviluppi della storia e le decisioni di Conti

Il tradimento di Vittorio può anche rappresentare la fine della storia appena nata con la signora Frigerio. Infatti Conti potrebbe tornare con Marta e ricostruire un rapporto che si era interrotto più per fattori esterni che per mancanza d'amore.

In alternativa, Vittorio potrebbe pentirsi subito dopo il momento di passone e chiudere definitivamente con la figlia di Umberto. In questo caso, vista la lontananza di Matilde, Conti potrebbe anche decidere di partire per il Giappone e raggiungerla.