Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 25-29 dicembre 2023 su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della relazione tra Damiano e Viola.

I due si diranno pronti a viversi la loro storia d'amore seppur senza dare troppo nell'occhio ma non sanno che i loro figli hanno già capito come stanno davvero le cose. In particolar modo Antonio non la prenderà benissimo quando verrà a sapere che la sua mamma ha una nuova relazione.

Intanto Clara rientrerà a Napoli dopo la sua fuga dalla città assieme ad Eduardo, pronta a prendersi le sue responsabilità.

Antonio scopre che sua mamma sta con Damiano: anticipazioni Upas al 29 dicembre

Per Viola e Damiano diventerà sempre più complicato viversi cercando di stare attenti e non destabilizzare i loro rispettivi figli.

La coppia sentirà il bisogno di viversi stando però attenti a non lasciare tracce, ignari del fatto che il piccolo Manuel abbia già scoperto come stanno davvero le cose.

Sarà il figlio del poliziotto a capire che tra suo padre e la mamma di Antonio vi è del tenero e, a quel punto, deciderà di informare al più presto anche il suo amico del cuore.

Antonio, dopo aver appreso dai suoi genitori della loro rottura definitiva, verrà a sapere grazie a Manuel che la sua mamma ha una nuova relazione con Damiano e non sarà entusiasta.

Il ragazzino non nasconderà la sua amarezza per questa importante novità che segna definitivamente la fine dell'unione tra i suoi genitori e inizierà a comportamenti in maniera strana.

Clara pronta a prendersi le sue responsabilità nelle prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap fino al 29 dicembre 2023 rivelano che Clara metterà piede a Napoli dopo il suo periodo di fuga.

La donna sarà pronta a prendersi le responsabilità del suo gesto, consapevole del fatto che il suo ex compagno Alberto abbia intenzione di fargliela pagare per avergli portato via il bambino in gran segreto.

E, in effetti, Alberto si dirà pronto ad ottenere l'affido esclusivo del bambino: cercherà in tutti i modi di sottrarlo a Clara.

Il burrascoso passato tra Clara e Alberto nelle precedenti puntate della soap

Si riaccenderà così la guerra tra i due ex coniugi dopo che, già nelle puntate precedenti, Palladini si era detto preoccupato per la relazione tra la donna e il pericoloso Eduardo.

Il criminale rappresentava un vero e proprio pericolo per le sorti del bambino, tanto che già in quel caso Palladini si disse pronto a mettersi all'opera per cercare di ottenere l'affido esclusivo.

Successivamente Clara preferì far perdere le sue tracce, tradendo la fiducia del suo ex compagno, pronto adesso a prendersi la sua rivincita.