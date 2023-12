Una brutta sorpresa è in arrivo per la piccola Uzum durante le prime puntate della quarta stagione di Terra Amara. La figlia adottiva di Saniye e Gaffur scoprirà che Cumali non è in realtà il suo vero padre, come il perfido uomo le ha fatto credere. Il padre biologico della bambina è deceduto anni prima e Cumali ha usato la sua identità per potersi introdurre a Villa Yaman e agire indisturbato. Naturalmente la scoperta provocherà molto dolore in Uzum, che però potrà contare sulla presenza amorevole dei genitori adottivi.

Uzum ferita gravemente

Ci saranno delle novità in arrivo anche per la piccola Uzum, che dopo essere sopravvissuta a un ferimento di arma da fuoco dovrà sopportare un altro dolore.

La dinamica in questione si comincerà a delineare nel momento in cui gli uomini dell'alleato di Hakan, Abdulkadir, entrerà a Villa Yaman per rapire Demir. Nel trambusto la piccola Uzum resterà ferita gravemente da un colpo di arma da fuoco. La bambina dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico e resterà in coma per diversi giorni.

Al suo fianco resteranno sempre Saniye e Gaffur ma anche Zuleyha, che nonostante sia molto impegnata nelle ricerche del marito sparito nel nulla, non dimenticherà di occuparsi della bambina a cui sarà molto affezionata. Chi non dimostrerà affetto alla piccola, invece, sarà Cumali. L'uomo, che si è presentato come il padre biologico della bambina sul finire della terza stagione della soap, in presenza dei genitori adottivi fingerà apprensione, per poi cambiare completamente registro una volta rimasto solo con la bimba.

Cumali ha mentito sulla sua identità

Tale atteggiamento non sfuggirà all'attenta Saniye, che arriverà ad aggredire Cumali quando lo troverà in una taverna del paese a riempirsi di cibo nonostante lo stato di salute incerto di Uzum. La spiegazione a questo comportamento di Cumali arriverà poco dopo. L'uomo deciderà di dare il suo aiuto a Umit per rapire il piccolo Adnan in cambio di denaro.

Questo piano andrà molto male per la dottoressa, che morirà con un colpo di pistola che partirà dalla pistola di Zuleyha durante una colluttazione, ma anche per Cumali ci saranno risvolti negativi.

Tornato tra le braccia della madre, Adnan rivelerà che è stato Cumali a portarlo da Umit. L'uomo messo alle strette si darà alla fuga, ma verrà fermato dalla polizia.

Al commissariato Cumali confesserà di aver mentito sfruttando l'identità del vero padre di Uzum, ormai defunto, solo per entrare a Villa Yaman come operaio. Uzum purtroppo sentirà tutto e soffrirà molto per questa rivelazione.

Il destino di Uzum in Terra amara

Chiaramente la piccola Uzum potrà contare sulla vicinanza e sull'affetto di Saniye e Gaffur, che non la lasceranno da sola un attimo, ma la bimba dovrà fare i conti con l'ennesimo dolore. Dopo la morte della madre Uzum troverà accoglienza alla villa, dove non solo i genitori adottivi ma anche a famiglia Yaman la prenderà a cuore. Prima Hunkar e perfino Demir e poi Zuleyha si occuperanno della bambina con affetto.

Uzum dovrà affrontare anche la morte di Saniye, restando senza mamma per l'ennesima volta, ma anche per la piccola ci sarà il lieto fine.

Come rivelano le anticipazioni sul finale di serie Uzum riuscirà a realizzare il suo sogno e diventerà una dottoressa. Dando grandi soddisfazioni a Gaffur, Uzum sarà a capo del reparto di pediatria di Chicago negli Stati Uniti.