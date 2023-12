L'atmosfera natalizia coinvolgerà anche Vittorio, che nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 18 dicembre darà il via a un'iniziativa per il suo grande magazzino: donare alla clientela libri di seconda mano. In questa occasione Clara troverà tra i libri una lettera e sospetterà che sia stata scritta da un vecchio amore di Gianlorenzo.

Marta conoscerà Flora e apprenderà che Vittorio sta frequentando Matilde. Ci sarà spazio anche per Marcello che rivedrà Adelaide dopo diversi giorni, anche se la loro storia è finita. Infine Tancredi confesserà a Marta e Adelaide quello che ha fatto a Matilde.

La nuova iniziativa di Vittorio per festeggiare il Natale al Paradiso delle signore

Il Natale è una festa magica per Vittorio Conti e anche quest'anno si lascerà coinvolgere dalla bella atmosfera per ideare un'iniziativa al suo Paradiso delle signore. Il direttore penserà di donare ai suoi clienti dei libri usati e le Veneri saranno entusiaste per questa novità. L'idea di Vittorio piacerà particolarmente a Clara, che si metterà subito a curiosare tra i testi messi a disposizione. In uno dei libri troverà una lettera che catturerà subito la sua attenzione. Secondo Clara il destinatario di quelle parole d'amore potrebbe essere Gianlorenzo Botteri e a scrivere potrebbe essere stata una sua vecchia fiamma.

La rivelazione di Tancredi e la scoperta di Marta

Ne frattempo a Villa Guarnieri sarà un giorno particolarmente felice per l'arrivo di Marta e Adelaide. La giovane Guarnieri avrà modo di conoscere meglio Flora, la nuova compagna di Umberto, ma per lei le novità non finiranno qui. Marta apprenderà che Vittorio sta frequentando Matilde.

Questa notizia sarà indifferente o il suo cuore sarà amareggiato dalla nuova vita del suo ex marito? Sarà tempo di pensare al passato anche per Adelaide, che rivedrà Marcello dopo diversi giorni, anche se la loro storia d'amore per il momento è finita. Tancredi, invece, informerà la contessa e Marta di quello che ha fatto a Matilde.

Tancredi ha anche minacciato di denunciare la donna per adulterio.

Le reazioni dei fan al ritorno del personaggio di Marta Guarnieri

La notizia del ritorno di Marta è stata annunciata anche dall'attrice Gloria Radulescu e i fan della soap si sono divisi. Non tutti hanno apprezzato questa novità e in molti hanno espresso il proprio disappunto su questa scelta. Il pubblico non ha perdonato al personaggio di Marta il tradimento a Vittorio Conti e la sua partenza per gli Stati Uniti. Tra i diversi commenti a sfavore del ritorno di questa protagonista si legge: "Se vuol tornare va bene, ma lasci in pace Vittorio", "È sempre una Guarnieri purtroppo, che resti in America", "Solo se non farai ancora del male a Vittorio". Altri fan, invece, apprezzano il ritorno di Marta che certamente darà alle trame dei risvolti inaspettati: "Sarei contenta per Vittorio erano bellissimi insieme", "Speriamo, a me piace tantissimo!".