Ci sarà paura per le sorti di Kerem Alì nelle puntate dal 10 al 16 dicembre di Terra amara, infatti il piccolo verrà ricoverato in ospedale a causa di una meningite, anche se dopo diverse ore di angoscia il bambino sarà fuori pericolo. Fekeli intanto, farà di tutto pur di ottenere la custodia legale del bambino. Intanto Sevda morirà per mano della figlia Umit.

Fekeli vuole adottare Kerem Alì, ma il fratello di Mujgan si oppone

Fikret chiederà a Fekeli di adottare legalmente Kerem Alì in modo che il piccolo possa un giorno ereditare la sua immensa fortuna.

Ali Rahmet sarà d'accordo e nei nuovi episodi comincerà a pensare al futuro del bimbo. L'uomo però avrà timore che la madre e il fratello della defunta Mujgan possano richiedere la custodia del bambino. In effetti sarà così, visto che ben presto al ranch arriverà l'avvocato del fratello di Mujgan che vorrà portare con sé il piccolo Kerem Alì. Ovviamente Fekeli si opporrà e manderà via il legale.

Paura per Kerem Alì: il piccolo in terapia intensiva a causa della meningite

Poco dopo questo fatto, Nazire avviserà Fekeli che il bambino ha la febbre alta. Ali Rahmet insieme a Fikret e Lutfyie lo porterà in ospedale, dove i medici scopriranno che il piccolo ha la meningite e lo ricovereranno in terapia intensiva.

La situazione sarà critica e Kerem Alì sarà in pericolo di vita. Quando sembrerà che le cose stiano peggiorando, il bambino miracolosamente si riprenderà, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. L'avvocato del fratello di Mujgan si renderà conto che Fekeli e Fikret rappresenteranno la famiglia di Kerem Alì e deciderà di lasciarlo con loro.

Intanto Umit, con l'aiuto di Sevda, deciderà di lasciare Cukurova per sfuggire all'ira di Demir. Fra i tre ci sarà un ultimo incontro durante il quale succederà un fatto imprevedibile.

Umit uccide Sevda, Cetin arrestato al posto di Fekeli

Umit accecata dalla rabbia estrarrà una pistola pronta a uccidere l'ex amante Yaman, ma Sevda si metterà in mezzo e sarà proprio l'ex cantante a essere colpita mortalmente.

Sevda morirà poco dopo proprio tra le braccia di Demir. Quest'ultimo, per non far finire in carcere Umit, deciderà di nascondere il corpo di Sevda nel bagagliaio della sua auto, per poi disfarsene in un secondo tempo. Demir infatti seppellirà Sevda in un luogo lontano da Cukurova, nella speranza che mai nessuno la trovi.

Intanto Fekeli, deciso a ottenere la custodia legale di Kerem Alì, deciderà di incontrare faccia a faccia l'avvocato del fratello di Mujgan per trovare un accorto. Proprio durante il tragitto, Ali Rahmet investirà accidentalmente un uomo, uccidendolo. Cetin, pur di consentire a Fekeli di raggiungere il legale, si addosserà la colpa dell'incidente e verrà arrestato.

Retroscena sulle trame successive: Fekeli si va a costituire

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra Amara, Fekeli sarà riconoscente a Cetin e deciderà di dire la verità alle autorità, non ritenendo giusto che il suo tuttofare paghi per una colpa non sua. Pertanto si costituirà, ammettendo di essere stato lui al volante quando è avvenuto l'incidente mortale e quindi lo farà scarcerare.