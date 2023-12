Le anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole in onda dall'11 al 15 dicembre 2023 su Rai 3 dalle ore 20:50 annunciano che Ornella salverà la vita a Don Raimondo dopo che verrà colto da un malore.

Ornella vuole andare in pensione

Lara Martinelli si risveglierà dal coma dopo l'aggressione che aveva subito in carcere, così Marina e Ferri inizieranno a temere che possa ricordare qualcosa su Gabriella Serbillo e che si possa quindi risalire a loro. Lara comunque si mostrerà profondamente cambiata e pentita di ciò che ha fatto in passato.

Dopo una richiesta della stessa Martinelli, intanto Ida rivendicherà ancora di più proprio il ruolo di madre di Tommaso.

Ferri e Marina inizieranno a preoccuparsi seriamente quando noteranno che Ida è sempre più vicina a Diego: temendo che possa raccontare qualcosa al giovane Giordano su Tommaso convinceranno la donna a ritornare in Polonia almeno per le vacanze natalizie.

Intanto Don Raimondo sarà colto da un malore e verrà condotto in ospedale, dove Ornella riuscirà a salvargli la vita, guadagnandosi le congratulazioni del primario Luca. Nonostante ciò, la dottoressa continuerà a portare avanti la propria decisione di andare in pensione, sebbene riceva il parere contrario di Raffaele e Viola.

Samuel in crisi per il tradimento a Speranza

Sentendosi in colpa con Speranza per la relazione clandestina con Micaela, Samuel realizzerà che è tempo di prendere una decisione. Nel frattempo, la fidanzata continuerà a illudersi di poter salvare la sua relazione e chiederà aiuto a Mariella e Guido.

Infine Niko si convincerà che Alberto non sia in ufficio perché sta cercando Clara, quando invece la realtà sarà ben diversa.

La preparazione del matrimonio di Rossella

Rossella analizzerà le spese in vista dell'organizzazione del suo matrimonio e deciderà di fare dei tagli molto drastici. La decisione della giovane creerà delle tensioni fra i suoi genitori Silvia e Michele. Più tardi, la donna confiderà a Giancarlo che il suo ex marito non può far fronte alle spese per il matrimonio della figlia e l'uomo criticherà aspramente Michele della compagna.

Rossella deciderà intanto di cambiare mansione sul lavoro, scegliendo di prestare servizio in ambulanza. Il suo fidanzato Riccardo non sarà d'accordo e finirà per litigare con lei, che riceverà invece l'appoggio di Nunzio. Più tardi, quest'ultimo scoprirà che Michele non può pagare parte delle spese per le nozze della figlia.

Ipotesi sul futuro della relazione fra Rossella e Riccardo

Il matrimonio fra Rossella e Riccardo è in programma per il mese di marzo, ma ci sono ancora diverse incognite.

Oltre alle difficoltà organizzative sulle nozze, le discussioni dei due sulla decisione di Rossella di lavorare a bordo delle ambulanze potrebbero essere il preludio a una difficoltà più profonda. Non si esclude quindi che Nunzio possa decidere di intervenire in qualche modo per provare a fermare le nozze e svelare i suoi veri sentimenti alla ragazza.