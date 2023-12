Nelle prossime puntate di Terra Amara il corpo di Umit verrà trovato in fondo a una scarpata. Tutte le tracce che portano a Zuleyha, la responsabile della sua morte, verranno fatte sparire, così come l'arma con la quale l'ha uccisa per riavere il piccolo Adnan, rapito da Umit e Cumali e usato come merce di scambio per cercare di capire dove fosse finito Demir.

La faccenda diventerà spinosa per Zuleyha quando il padre di Umit capirà che la figlia è stata uccisa e riuscirà a far riaprire le indagini. La polizia indagherà e Altun rischierà di finire in carcere.

La fine di Umit

Umit voleva a tutti i costi che Demir la amasse, arrivando persino a fingere una gravidanza. L'ultimo incontro con Zuleyha segna la sua fine, così come la vana speranza di riavere l'uomo che ha tanto amato e che l'ha ingannata con false promesse. Zuleyha si è allontanata subito dal luogo dello scontro mortale, lasciando però l'arma in terra. Una disattenzione che potrebbe risultare per lei fatale. Quando torna sui suoi passi con Fekeli, di Umit e dell'arma non c'è traccia. Qualcuno l'ha portata via e ha eliminato ogni traccia.

Ora Zuleyha è impegnata a ritrovare Demir, sparito nel nulla dopo l'assalto alla villa. Ad aumentare il carico sarà la decisione del padre di Umit, che farà riaprire le indagini, certo che la dinamica della morte della figlia non sia chiara.

Iskender vuole la verità sulla morte di Umit

Il signor Iskender Kahraman ricorda al pubblico ministero di aver ricevuto una chiamata nella quale qualcuno lo informava che Umit era stata uccisa. Proprio per avere giustizia, chiederà che il caso venga riaperto.

Abdulkadir pensa bene di sfruttare questa occasione a suo favore e chiede così ad Hakan di utilizzare i 20 milioni per acquistare azioni dagli Yaman e di intestarle a suo nome, in cambio della consegna dell'arma con la quale Zuleyha ha sparato a Umit.

Kadir è certo di aver Hakan in pugno, poiché sa che farebbe di tutto per salvare Zuleyha, la donna che ama. Le sue certezze non sono così salde: Mehmet Kara (alias Hakan) rifiuta la sua proposta.

Zuleyha nasconde un lato oscuro

Nella soap Zuleyha viene fatta passare come un personaggio positivo e coraggioso, ma se esaminiamo bene tutte le sue azioni, non è sempre così.

Il fatto di uccidere Umit - anche se per salvare il piccolo Adnan, da lei rapito - non giustifica il fine: ha infatti comunque commesso un omicidio.

Inoltre, sono tante le occasioni in cui Altun ha usato l'inganno per ottenere ciò che voleva, anche nei confronti dei suoi familiari. Zuleyha è inoltre molto instabile e imprevedibile. Dopo aver odiato Yaman, ora ne è innamorata. Anche in questo caso, cambierà presto idea: quando Il segreto di Demir verrà infatti da lei scoperto, non perderà tempo per annunciare il divorzio.