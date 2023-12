Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 nella settimana che va dal 2 al 5 gennaio 2024 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria Puglisi, la quale si ritroverà imbarazzata e turbata dall'incontro con la mamma di Matteo Portelli.

A tranquillizzarla, però, ci penserà la sua amica Irene che cercherà in tutti i modi di allontanare i suoi sospetti sul conto di Silvana.

Intanto Marta inizierà a valutare la possibilità di rientrare al più presto in America dopo il suo ritorno momentaneo a Milano.

Irene tranquillizza Maria sulla mamma di Matteo: anticipazioni Il Paradiso al 5 gennaio

Matteo deciderà di presentare la sua amata mamma alle veneri che lavorano presso il grande magazzino milanese e anche alla stilista Maria Puglisi.

Un incontro che non passerà inosservato, anche se Maria ammetterà di essere rimasta turbata dalla donna: conoscere Silvana non l'ha lasciata indifferente.

A raccogliere lo sfogo di Maria ci penserà Irene, la quale cercherà poi di tranquillizzare la stilista e allontanare dalla sua testa tutti i sospetti e i dubbi sul conto della mamma del giovane contabile del Paradiso.

Nel frattempo Concetta coglierà la palla al balzo per avanzare un invito a cena a Silvana e Matteo: intende ospitarli in casa Puglisi.

Marta pronta a tornare al più presto in America

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera fino al 5 gennaio 2024, inoltre, rivelano che Marta inizierà a prendere in considerazione l'ipotesi di tornare al più presto in America e quindi lasciare di nuovo Milano.

Il motivo? La donna si sentirà in grande difficoltà con suo padre perché non ha il coraggio necessario per confessargli la verità circa le novità della sua vita sentimentale negli Stati Uniti D'America.

Come se non bastasse, Marta riceverà anche delle notizie non proprio rassicuranti e positive in merito al suo lavoro oltreoceano che finiranno per metterla ancora più in crisi.

Il rientro di Marta in città e la scoperta sulla nuova vita di Vittorio Conti

Un rientro non facile per Marta Guarnieri a Milano: nelle puntate precedenti della soap opera ha dovuto fare i conti anche con le novità legate alla vita sentimentale del suo ex Vittorio Conti.

La figlia del commendatore, infatti, ha scoperto che il proprietario del grande magazzino milanese ha intrapreso una nuova relazione assieme a Matilde, la moglie di suo cugino Tancredi.

Una notizia che l'ha parte in turbata e per evitare che Tancredi potesse attuare una possibile vendetta nei confronti della donna e dello stesso Conti, ha consigliato a Matilde di allontanarsi per un po' da Milano, tanto da convincerla a trasferirsi in Giappone per qualche tempo.