Terminata la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 ieri lunedì 4 dicembre, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono stati protagonisti di un'accesa discussione. Secondo Massimiliano, la coinquilina avrebbe una rabbia interiore repressa evidente nella vena di color giallo che le solca gli occhi: in replica, la Luzzi ha precisato che la cosa è frutto del morbo di Gilbert che ha dalla nascita.

In senso assoluto i due sono arrivati pesantemente ai ferri corti tirando fuori tutto il risentimento che covavano da tempo l'uno verso l'altro.

Luzzi e Varrese di nuovo ai ferri corti

Tutto è partito da Giuseppe Garibaldi che è scoppiato a piangere dopo essere stato definito "maschilista" da Beatrice Luzzi. Massimiliano Varrese a quel punto ha chiesto parola e ha preso le difese del 30enne di Santa Cristina d'Aspromonte.

Infastidita dalla cosa, al termine della puntata Beatrice Luzzi ha avuto qualcosa da ridire proprio a Varrese: "Hai una grande rabbia dentro non puoi farne a meno e stasera l'hai raccontata". Dal canto suo Massimiliano ha sostenuto l'esatto opposto: "Tu hai la rabbia. Hai le vene di giallo negli occhi, il tuo è un risentimento verso tutti gli uomini".

All'affermazione del coinquilino Luzzi ha immediatamente replicato spiegando che si tratta di una malattia a tutti gli effetti: "No amore mio, quella si chiama Gilbert.

E' il morbo di Gilbert, è genetico e ce l'ho dalla nascita". Nonostante la cosa Varrese non ha mollato la presa asserendo come qualsiasi cosa abbia la coinquilina è comunque alimentata da una sopita rabbia repressa.

#GrandeFratello si può "perdonare tutto" ma quando infierisci su una questione di salute (glielo disse anche all'inizio) significa che sei infimo, infame, satanico, marcio dentro, indegno di appartenere alla razza umana, di umano non hai niente 💩 pic.twitter.com/ZhS9iCT5Kr — GameOver 🎮🖕🏻👌🏻✌🏻 (@gameoverrevoema) December 5, 2023

Beatrice Luzzi: 'Come ti permetti a dire queste cose di me'

La discussione non si è comunque interrotta, in un secondo momento Beatrice Luzzi ha di fatti replicato: "Comunque come al solito tu appena hai una frustrazione tiri fuori una rabbia.

Ma come ti permetti a dire queste cose di me. Stamattina ti volevi fidanzare. Sei ridicolo, so che io cosa ho dovuto passare da Giuseppe". Il botta e risposta è proseguito con Varrese che ha definito la coinquilina "egocentrica".

"Hai troppa cattiveria dentro, non mi avrai mai" ha concluso la Luzzi.

GF: fan chiedono provvedimenti per Massimiliano

La discussione fra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non è passata inosservata sui social. In particolare su X, alcuni utenti stanno chiedendo dei provvedimenti nei confronti dell'attore perché avrebbe più volte sminuito il morbo di Gilbert, la malattia della Luzzi: "Si può perdonare tutto ma quando infierisci su una questione di salute, significa che di umano non hai niente". Un ulteriore utente ha affermato: "Sono giorni che cerca lo scontro. Ha capito che è l'unico modo per tornare ad essere al centro dell'attenzione".

Soprattutto quest'ultimo commento fa riflettere dato che in effetti Varrese ha già tentato in almeno due circostanze di allacciare delle relazioni all'interno della casa venendo però sempre respinto: l'astio con cui litiga a volte con alcuni coinquilini fa in effetti ipotizzare una precisa strategia per non finire nel dimenticatoio del cast.