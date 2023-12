Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 riguardanti le puntate di giovedì 4 e venerdì 5 gennaio evidenziano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) avrà in animo di tornare presto negli Stati Uniti ma, purtroppo, dovrà gioco forza fare i conti con una sorpresa poco piacevole riguardante la sua professione oltreoceano. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, suggerirà al socio Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di organizzare delle serate musicali nel loro locale, nel frattempo Elvira Gallo (Clara Danese) apprenderà che Tullio (Nathan Macchioni) vuole trasferirsi in pianta stabile a Milano per stare accanto a lei.

Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti), infine, assumerà un detective privato mettendolo alle calcagna di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Marcello chiederà ad Adelaide di tornare assieme

Gli spoiler della telenovela targata Rai raccontano che Maria Puglisi (Chiara Russo) rivelerà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che fare la conoscenza di Silvana (Elodie Treccani) l'ha turbata non poco. Notando lo scoramento dell'amica, la capo commessa cercherà di rincuorarla.

Marcello, invece, consiglierà a Salvatore di provare a organizzare delle serate musicali in caffetteria, mentre Elvira scoprirà che Tullio ha intenzione di trasferirsi nella città di Milano per starle accanto.

Marta, poco più tardi, vorrà tornare al più presto negli Stati Uniti anche perché avrà enormi difficoltà a rivelare a papà Umberto (Roberto Farnesi) delle sue beghe amorose oltreoceano.

Tancredi, voglioso di tornare assieme a Matilde, deciderà di assumere un investigatore privato per spiare i movimenti della coniuge e di Vittorio, il tutto mentre Marcello chiederà ad Adelaide di tornare a far coppia invano: nonostante i sentimenti che la contessa prova per lui, quest'ultima sceglierà infatti ugualmente di perseguire la strada scelta in precedenza.

Salvo scoprirà che Tullio è in procinto di trasferirsi in città

Concetta (Gioia Spaziani) poi vorrà invitare a cena Silvana e Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), ma Maria cercherà di non dare affatto corda alla madre nel perseguire tale intento.

Salvo, dopo aver scoperto che Tullio sta per trasferirsi a Milano, si scoraggerà non poco ma i suoi amici lo incoraggeranno a provare la strada del night club per tentare di far colpo su Elvira.

Marta, successivamente, farà una scoperta spiacevole legata al suo lavoro in America (che gli autori non hanno ancora rivelato), così la contessa Adelaide cercherà il sostegno di Umberto per darle una mano.

Marta resterà a Milano per cause di forza maggiore?

La scoperta spiacevole fatta da Marta in merito al suo lavoro oltreoceano arriverà proprio quando la giovane Guarnieri avrà in animo di tornarsene negli Stati Uniti, quasi come se gli autori volessero creare delle dinamiche di forza maggiore per farla restare a Milano ancora per qualche tempo.

Anche se l'attrice Gloria Radulescu non appare nel parterre del cast de Il Paradiso delle Signore 8, sottintendendo che la sua permanenza nella soap opera non durerà fino a maggio, è altresì più che probabile che il personaggio che interpreta possa rimanere nel capoluogo lombardo almeno per qualche altro ciclo di episodi.

D'altronde è plausibile attendersi qualche evoluzione, magari anche piccola, tra Marta e Vittorio come un timido riavvicinamento, avanzamento di storyline tra i due che verrebbe troncato sul nascere se la figlia di Umberto partisse a breve.