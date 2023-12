Le anticipazioni della soap tv La Promessa relative alle puntate in onda dal 27 al 29 dicembre 2023 rivelano che Cruz arriverà a pensare di avvelenare la baronessa Elisa. Secondo la marchesa questo sarebbe l'unico modo per sbarazzarsi della nobildonna ed escluderla all'eredità del barone. Intanto Curro comincerà a farsi domande sulle sue vere origini e comincerà a sospettare che Eugenia non sia la sua vera madre.

Cruz vuole uccidere Elisa con il veleno

La situazione alla tenuta sarà sempre più tesa a causa degli attriti tra Cruz e la baronessa Elisa.

La marchesa chiederà aiuto a Lorenzo per sbarazzarsi della scomoda ospite e alla fine Cruz penserà che l'unico modo per uccidere Elisa senza restare sospetti sia quello di avvelenarla.

Intanto Manuel chiederà spiegazioni a Jimena in merito al trattamento che i Duchi hanno riservato a Jana, riducendola in condizioni critiche. Jimena farà finta di non sapere nulla e si scuserà con la domestica, offrendole anche del denaro come risarcimento. Peccato che Jana rifiuterà il denaro, mandando su tutte le furie Jimena.

Curro vuole sapere la verità sulle proprie origini

Curro vorrà vederci chiaro sulle proprie origini. Dopo aver saputo che Lorenzo non è il suo vero padre, il giovane avrà dei dubbi anche su Eugenia.

Curro chiederà quindi a Lorenzo se Eugenia possa non essere sua madre e l'uomo effettivamente gli dirà che sulla gravidanza della donna ci sono sempre stato dei lati oscuri. Curro, a questo punto, sarà determinato a scoprire la verità e per questo andrà a trovare Eugenia al sanatorio.

Intanto tra Gregorio e Romulo ci sarà una sorta di pace, mentre Jana respingerà Manuel.

Tra loro non potrà esserci nulla, visto che lui è sposato con Jimena. Lope scoprirà che Salvador è morto in battaglia ma non saprà come dare la notizia a Maria. Simona e Candela non riusciranno a superare le loro divergenze e Candela deciderà di rivelare a tutta la servitù la verità sulla morte di suo marito.

Il controverso personaggio della baronessa De Grazalema

Il personaggio della baronessa Elisa De Grazalema ha indubbiamente arricchito le trame de La Promessa. Ci sono ancora molti misteri su di lei e poco a poco anche gli altri personaggi stanno scoprendo dei retroscena legati al suo passato.

Per esempio recentemente è emerso che lei e Alonso avevano avuto una storia d'amore in gioventù, prima che il marchese sposasse la sua prima moglie. Ancora non ben chiaro il motivo per il quale invece il barone Juan l'abbia inclusa nel suo testamento, lasciandole in eredità buona parte del suo patrimonio.