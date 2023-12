Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 2 al 5 gennaio 2024, Tancredi non si sarà rassegnato all'idea della fine del suo matrimonio con Matilde e assumerà un investigatore per seguirla. Intanto Adelaide ribadirà a Marcello di non voler tornare insieme a lui, mentre Salvatore sarà amareggiato quando apprenderà che Tullio si trasferirà a Milano.

Elvira ha un piccolo incidente con la macchina

Gianlorenzo Botteri rivelerà a Concetta una sua tormentata relazione sentimentale finita male che l'ha parecchio segnato. La donna esorterà il ragazzo a non mollare.

Intanto Vito sarà contento per l'imminente inaugurazione della sua attività e a supportarlo ci sarà anche Conti. Inoltre Matteo si preoccuperà che possa essere successo qualcosa a sua madre, quando riceverà una chiamata dalla struttura presso la quale è ricoverata. Tancredi sarà infuriato con Vittorio, visto che su un giornale di cronaca rosa leggerà della fine delle sue nozze con Matilde.

Nel frattempo Elvira avrà un piccolo incidente con l'automobile del padre, quindi Salvatore notando la ragazza in difficoltà le offrirà il suo aiuto e la Venere si mostrerà molto cordiale nei suoi riguardi.

Portelli presenterà sua madre a tutte le dipendenti della sartoria, compresa Maria e Lamantia rivolgerà numerose domande alla fidanzata riguardo l'uomo.

Adelaide invece andrà da Barbieri e lo vedrà insieme a Rosa.

Maria è contraria a invitare a cena a casa sua Matteo e Silvana

La presenza di Matteo e Silvana in atelier ha messo in allarme Maria, la quale parlerà con Irene. Quest'ultima inviterà l'amica alla calma, anche se è consapevole che questa sua inquietudine potrebbe nascondere qualcos'altro.

Intanto Marcello chiederà ad Adelaide di tornare a essere una coppia, ma lei lo respingerà sebbene i suoi sentimenti per lui non siano mutati.

Marta mediterà di fare ritorno negli Stati Uniti, ma ben presto apprenderà una notizia spiacevole riguardo il lavoro in America e ne sarà molto triste, così la contessa chiederà a Guarnieri di darle una mano.

Tancredi non si sarà rassegnato all'idea di aver perso la moglie Matilde e quindi assumerà un investigatore per seguirla.

Nel frattempo Concetta vorrà invitare a cena Matteo e sua madre, ma sarà spiazzata quando la figlia le esternerà la propria contrarietà.

In tutto questo Salvatore sarà giù di morale quando verrà a conoscenza che Tullio si trasferirà a Milano, proprio nel momento in cui aveva avuto un riavvicinamento con Elvira: gli amici lo incoraggeranno allora a portare avanti l'idea del night club.

Un riepilogo sull'allontanamento di Matilde

Nel mese di dicembre vi è stato il ritorno di Marta a Milano. Tra le prime cose che ha fatto vi è stata quella di consigliare a Matilde - la moglie di suo cugino - di allontanarsi dalla città per un periodo di tempo.

Alla fine la signora Frigerio ha deciso di andare in Giappone, lasciando senza parole il marito Tancredi, il quale però non si è affatto arreso all'idea di non vederla più. Anche Vittorio non ha preso bene la partenza di Matilde, in quanto soffrirà molto la lontananza da lei, proprio ora che sembrava possibile l'inizio di una relazione fra loro.

Il fatto che Tancredi assuma ora un investigatore privato per seguire le mosse di Matilde apre a nuovi scenari inattesi, che si dipaneranno nelle future puntate dello sceneggiato.