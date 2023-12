Nella puntata de La Promessa trasmessa il 29 dicembre su Canale, Romulo annuncerà a Mauro di voler abbandonare la tenuta dopo aver trovato un nuovo lavoro. Inoltre farà anche la pace con Gregorio, dopo alcuni dissidi iniziali. Jana, invece, respingerà la continua corte di Manuel, che sarà sempre più preso da lei.

Anticipazioni La Promessa: Romulo comunica a Mauro la sua intenzione di lasciare la tenuta

Cruz e Lorenzo organizzeranno un piano per uccidere Elisa. La marchesa crederà che l'unica soluzione sia quella di usare un veleno mortale. Jimena, invece, offrirà a Jana una cospicua somma di denaro per quanto l'è successo a casa dei suoi genitori, ma la domestica non accetterà il risarcimento scatenando la furia di Jimena, che si sfogherà con Manuel.

Curro, intanto, domanderà a Lorenzo se Eugenia è la sua madre biologica. Il capitano gli risponderà che la gestazione della moglie ha avuto tanti punti oscuri. Il giovane si confiderà con Jana, che gli prometterà che indagherà con i membri senior della servitù. Romulo, invece, dirà a Mauro di voler abbandonare la tenuta, mentre Lope non avrà il coraggio di dire a Maria della morte di Salvador al fronte.

Jana respinge la corte di Manuel

Alonso telefonerà al fratello per capire se è al corrente della presenza di Martina alla tenuta, ma la giovane impedirà allo zio di parlare con il padre. Jana, intanto, si offrirà di comunicare a Maria del decesso di Salvador in guerra. Lorenzo farà il doppio gioco fingendo di essere d'accordo con Cruz per uccidere Elisa, ma allo stesso tempo racconterà alla baronessa gli ultimi dettagli del piano omicida della marchesa.

Martina impedirà a Petra di raccontare a Cruz il vero motivo del litigio tra Simona e Candela. Gregorio e Romulo faranno pace, mentre Curro si recherà a trovare Eugenia in sanatorio. Alonso metterà alle strette Lorenzo per il prestito che avevano concordato. Romulo confiderà a Pia che probabilmente andrà a lavoro dai duchi di Grijalva, mentre Jana respingerà la corte di Manuel.

Jimena dimostrerà di essere gelosa per il comportamento freddo del marito in occasione di una colazione. Gregorio annuncerà l'arrivo di un ospite inatteso alla tenuta.

Cosa succederà tra Jana, Manuel e Jimena

Jana, Manuel e Jimena sono i protagonisti assoluti de La Promessa. I tre stanno dando vita a un triangolo amoroso che sta riservando molti colpi di scena.

La duchessa è riuscita a farsi sposare dal marchese dopo averlo manipolato sfruttando la sua perdita di memoria, tuttavia i ricordi del giovane sembrano ritornare piano piano.

Manuel si è nuovamente avvicinato a Jana per il dispiacere di Jimena. Per questo motivo la duchessa metterà in atto un nuovo piano per impedire il loro ritorno di fiamma, per questo inscenerà una falsa gravidanza, che le causerà non pochi problemi.