Nella nuova puntata de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere il 4 gennaio in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Jimena (Paula Losada) e Manuel (Arturo Garcia Sancho) saranno gli assoluti protagonisti.

Se la duchessina apparirà gelosissima di Blanca, suo marito dimostrerà di aver riacquistato la memoria dopo il grave incidente aereo che l'aveva visto coinvolto.

Jimena è gelosa di Blanca

Jimena confiderà a Catalina di essere gelosa di Blanca, l'avventuriera appena giunta alla tenuta. La marchesina a questo punto proverà a farle cambiare idea sebbene invano.

Mauro, invece, dirà a Lope che Petra non si doveva permettere di riferire a Maria che Salvador è deceduto al fronte.

Lorenzo e Elisa continueranno nel frattempo la loro relazione clandestina oscillando tra liti e momenti di passione che manderanno in confusione Cruz. Blanca, invece, aiuterà Manuel a mettere in funzione una camera oscura per stampare le sue fotografie.

Manuel ritrova la memoria

Martina, intanto, convincerà Simona a riconciliarsi con Candela che però non avrà nessuna intenzione di riappacificarsi con la collega. Romulo, invece, accuserà Pia di aver messo in giro la voce del suo probabile addio alla tenuta: la governante negherà ogni cosa. Intanto, Curro farà alcune domande ad Eugenia deciso a scoprire qualcosa di più sul suo passato.

E mentre Jimena litigherà con Manuel in quanto si sentirà trascurata dopo l'arrivo di Blanca alla tenuta - la figlia dei duchi ha il timore che il suo matrimonio possa entrare in crisi - Manuel dimostrerà di aver riacquistato la memoria persa dopo il drammatico incidente aereo. Il marchesino ricorderà così ad Jimena stessa di non essere mai stato innamorato di lei come gli aveva fatto credere.

Alonso infine organizzerà una veglia funebre in onore di Salvador mentre Curro ritornerà dalla visita di sua madre in sanatorio. Il giovane riferirà che Eugenia non l'ha riconosciuto a causa dei suoi problemi psicologici.

Elisa e Lorenzo alleati contro Cruz

Elisa è tra gli assoluti protagonisti delle puntate attuali de La Promessa.

La baronessa ha fatto il suo arrivo alla tenuta per ottenere una parte dell'eredità del barone Juan, morto per mano di Pia nel tentativo di salvare Teresa da un abuso.

In questo frangente, la donna ha mostrato una grade avversione nei confronti di Cruz, disposta a tutto pur di estrometterla dall'asse ereditario. Ecco che Elisa non ha esitato a stringere un'alleanza con Lorenzo per ostacolare i piani di Cruz stessa. La donna avvia una relazione amorosa con il capitano de La Mata proprio con l'obbiettivo di far impazzire la marchesa.