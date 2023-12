Le ultime due puntate settimanali di Un posto al sole del 4 e 5 gennaio vedono Clara prendere una difficile decisione riguardo al figlio Federico. Alberto le chiederà di affidargli il bambino temporaneamente, ma la donna avrà molti dubbi in quanto teme che lui non glielo riporti più indietro. Nel frattempo in Polonia Ida tenterà di fuggire dalla prigionia dei suoi familiari.

Diego non riceve risposta da Ida

Nell'appuntamento del 4 gennaio, Alberto chiederà a Clara di affidarle il figlio Federico in misura temporanea ma la donna inizierà a preoccuparsi.

Clara, infatti, avrà timore che il suo ex possa portarle via il bambino per sempre: cosa deciderà di fare?

Nel frattempo Antonio ha scoperto che sua madre ha lasciato il padre per stare insieme al poliziotto Renda. La notizia scatenerà un putiferio tra il bambino e Viola, al punto che i due avranno difficoltà a comunicare i rispettivi sentimenti. Sofferente per l'atteggiamento di Antonio nei suoi confronti che la tratterà in maniera tesa e nervosa Bruni dovrà pensare a qualcosa per sistemare la situazione venutasi a creare.

Spazio anche all'intricata disavventura che ha colpito Ida. Marina e Roberto si sono accordati con la famiglia della ragazza per tenerla ancorata in Polonia. I due coniugi sperano così di impedire che venga a galla la verità su Federico.

Ma nelle prossime puntate di Un posto al sole Diego si metterà in contatto con Ida, anche se non riceverà alcuna risposta dalla ragazza.

Clara prende una decisione sul figlio

Nell'ultimo appuntamento della settimana di Upas, ovvero quello in onda venerdì 5 gennaio, Ida non avrà minimamente intenzione di arrendersi al suo destino.

La ragazza farà di tutto per tentare di fuggire dalla casa di famiglia in cui si trova prigioniera, ma tornare a Napoli non si rivelerà un'impresa semplice.

Nel frattempo Michele resterà sorpreso del fatto che una persona vicina a lui sia un fan di Micaela. Il destino sembrerà avere in sembro qualcos'altro per il giornalista: di cosa si tratterà?Dopo averci pensato con attenzione Clara deciderà se affidare Federico all'ex Alberto.

Fan di Upas divisi su Eduardo e Alberto

La situazione tra Clara e Alberto ha diviso i fan di Upas. Da una parte c'è chi scalpita affinché l'avvocato Palladini ottenga l'affidamento esclusivo del piccolo Federico e chi, al contrario, vorrebbe un lieto fine per Clara ed Eduardo. Qualche spettatore ha fatto presente che Alberto ne ha fatte di cattiverie e che andrebbe addirittura arrestato e radiato dall'ordine degli avvocati. "Alberto non perde occasione per dimostrare quello che è. Forse si parla di redenzione di Eduardo, la sua non avverrà mai", queste le parole di una fan della soap opera.

"E mi pare giusto... almeno un delinquente viene arrestato"; "Francamente, ritengo che a Clara il bimbo dovrebbe essere tolto"; "Alberto per me ha perfettamente ragione. Clara è una deficiente": questi i commenti di chi non vede l'ora di vedere Eduardo dietro le sbarre.