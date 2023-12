Nella nuova puntata de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere il 3 gennaio in prima visione su Canale 5, Maria soffrirà tantissimo dopo aver appreso che Salvador è morto nella guerra del Rift. Blanca, invece, rimarrà vittima di un incidente nelle cucine della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Maria scopre che Salvador è morto in guerra

Pia confermerà a Candela di non volere che si sappia che il bambino che attende è del defunto barone nemmeno per avanzare pretese sull'eredità. La governante poi farà alcune indagini su Dolores che dimostrerà di nascondere qualcosa.

Jana, Lope, Pia e Gregorio, intanto, sceglieranno di raccontare a Maria che Salvador è morto in guerra. Ma ecco che Petra racconterà alla domestica la triste novità in una maniera indelicata.

Cruz, intanto, sospetterà che Elisa sapeva del tentativo di avvelenamento. Lorenzo a questo punto cercherà di deviare i sospetti della cognata. Allo stesso tempo, la baronessa rimanderà la partenza per l'apertura del testamento del barone, ucciso per mano di Pia nel tentativo di salvare Teresa da una violenza.

Blanca si fa male a un braccio nelle cucine

Candela inviterà Simona a teatro per fare pace. Alonso, intanto, informerà Catalina dell'arrivo dei soldi per le opere di manutenzione per la tenuta. In dettaglio il marchese l'avviserà che non sarà lei a gestire i lavori ma bensì Manuel dato che è l'erede maschio.

Catalina apparirà sconvolta dalla novità, tanto da credere che sia colpa di Cruz.

Blanca, invece, farà intendere a Manuel che è innamorato di Jana. Il marchese a questo punto confesserà all'amica che si tratta di un amore impossibile. Il notaio chiamato ad aprire il testamento del barone verrà operato e per questo dovrà assentarsi dallo studio per almeno quindici giorni.

Una situazione che renderà molto nervosa Cruz mentre Elisa sarà costretta a rimanere alla tenuta come ospite sgradita.

Blanca, intanto, si recherà in cucina per fare alcune fotografie ai cuochi ma si farà male a un braccio. Jana a questo punto curerà la bruciatura della nuova arrivata. Maria apparirà disperata per la morte di Salvador mentre Catalina soffrirà per la decisione del padre di estrometterla dalla gestione della tenuta.

Per questo motivo Manuel cercherà di convincere Alonso a ritornare sui suoi passi.

La partenza di Salvador da La Promessa

Salvador è stato tra i protagonisti delle puntate iniziali de La Promessa. L'uomo ha abbandonato la tenuta per combattere la guerra in Africa lasciando Maria a soffrire per la lontananza. Un arruolamento che non è andato nei migliori dei modi visto che l'amico di Lope è stato catturato in battaglia dai nemici. Attualmente Maria ha scoperto che il suo fidanzato è stato dato per morto attraverso alcuni contatti di Alonso.