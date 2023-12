Domenica 24 dicembre è in programma uno speciale di Verissimo dedicato interamente alla soap opera Terra amara, che continua a registrare ottimi ascolti nel pomeriggio di Canale 5.

Una puntata imperdibile per gli appassionati della serie, dato che in studio da Silvia Toffanin arriveranno alcuni dei volti celebri, in primis Hilal Altinbilek, che veste i panni di Zuleyha Altun, ma ci sarà anche Serpil Tamur, ovvero colei che presta il volto alla nonnina Azize.

Speciale Verissimo nel pomeriggio del 24 dicembre dedicato a Terra amara

La programmazione della soap per domenica 24 dicembre subirà delle modifiche, dato che non è prevista una nuova puntata in prima serata su Canale 5 per lasciare spazio al concerto evento di Natale che vedrà protagonista Elisa.

Terra amara il 24 dicembre andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio con un appuntamento inedito in programma dalle 15 alle 16:30, cui seguirà una puntata speciale di Verissimo.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin per la vigilia di Natale sarà dedicato interamente ai protagonisti della soap opera, così come annunciato dal promo che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5.

Silvia Toffanin acciglierà in studio i volti simbolo della serie turca, tra cui l'interprete di Zuleyha Altun, Hilal Altınbilek.

I volti di Zuleyha, Umit, Azize ospiti nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5

In studio sarà presente anche un altro protagonista di questa stagione finale: parliamo di Fikret, interpretato da attore Furkan Palali.

Tra i personaggi della soap che saranno in studio figura anche Kerem Alisik che veste i panni di Fekeli.

Spazio poi alla presenza della nonnina Azize interpretata da Serpil Tamur e da Hande Soral, che veste i panni di Umit, personaggio di cui a breve si assisterà alla sua uscita di scena per mano della nemica Zuleyha.

Volano gli ascolti della soap opera turca sia in daytime che in prima serata su Canale 5

In attesa dello speciale televisivo di Verissimo, l'appuntamento con la soap turca continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio.

La media auditel risulta essere di circa tre milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 23 e il 25% e picchi che hanno raggiunto anche la soglia del 27% di share in daytime.

La soap ha resistito anche nella difficile fascia del prime time domenicale di Canale 5 contro le fiction inedite di Rai 1, totalizzando una media di oltre 2,7 milioni di spettatori pari a uno share del 15,50%.