Nelle puntate di Un posto al sole del 18 e 19 dicembre Roberto e Marina andranno in Polonia da Ida. Una volta sul posto, i coniugi finiranno per constatare delle estreme difficoltà in cui la ragazza è vissuta per tutta la sua vita. Nonostante ciò, Ferri e la moglie sembreranno indifferenti e penseranno soltanto a portare avanti il loro piano di sbarazzarsi di lei in maniera definitiva, in modo da crescere Tommaso senza preoccupazioni.

Intanto Niko troverà Alberto in condizioni di fragilità interiore e proverà a risollevargli il morale. L'avvocato, però, sarà a pezzi a causa dell'assenza del figlio.

Molto preoccupata sarà anche Micaela, la quale non digerirà che Samuel abbia lasciato Speranza per lei.

Niko trova Alberto in condizioni di fragilità

Nella puntata di lunedì 18 dicembre ci saranno delle complicazioni nel cuore di Speranza, la quale non sembrerà accettare la fine delle storia d'amore con Samuel. Quest'ultimo, infatti, finirà per lasciarla anche a causa dei tradimenti consumati alle spalle della fidanzata. Gli zii di Speranza si accorgeranno che la nipote sia in fase di negazione e ne prenderanno consapevolezza.

Intanto Marina, Roberto e Ida andranno in Polonia, terra natìa dell'ex governante. Una volta giunti sul posto, Ferri e sua moglie avranno modo di conoscere i familiari della ragazza e porteranno avanti i loro intrighi per fare in modo che Ida non torni più a Napoli e stia lontana da Diego.

A Palazzo Palladini intanto Alberto sprofonderà nella depressione. Dopo che Clara è fuggita portando via il figlio Federico, l'avvocato si sentirà svuotato. Vedendolo in condizioni di fragilità interiore, Niko non esiterà a scuoterlo dal suo stato.

Marina e Roberto scoprono il passato di Ida

Nella puntata di martedì 19 dicembre di Un posto al sole Marina e suo marito verificheranno le condizioni precarie in cui Ida ha vissuto per tutta la sua vita, ma non sembreranno mostrare pietà, anzi porteranno avanti il loro piano ai danni della giovane.

Nonostante la vicinanza e le parole di supporto di Niko, Alberto Palladini non sembrerà volerne sapere di rimettersi in carreggiata.

Spazio anche a Micaela, che nelle prossime puntate verrà a conoscenza della rottura tra Samuel e Speranza. La gemella di Manuela resterà a dir poco sconvolta dall'accaduto e non saprà come comportarsi.

Alcuni fan si lamentano di Marina e Roberto

A quanto pare la story line di Marina, Roberto e Ida ha stancato diversi fan della soap opera di Rai 3. Sui social si trovano infatti svariati commenti negativi sulle ultime vicende riguardanti questi tre personaggi.

"Mi è venuta a noia finanche il bambino!! Basta con questa storia assurda"; "Mi sono stufata di Lara, di Ida, di Viola, delle gemelle, di Alberto... mi sto stufando di guardare Upas"; "E noi quando ci libereremo di questa barzelletta?", sono questi alcuni dei commenti apparsi suelle pagine social di Un posto al sole.