Nuovi ingressi e altrettante dinamiche nelle puntate de La Promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Alla villa arriverà Feliciano, un ragazzo molto affascinante ma anche misterioso che si presenterà come il fratello di Petra. Sarà proprio lui a dare la soluzione a uno dei misteri che tengono con il fiato sospeso i telespettatori da tempo: la domestica e fidata alleata di Cruz ha un segreto che non può e non deve svelare. Ma ecco che negli episodi andati da poco in onda in Spagna questo retroscena è venuto alla luce: Feliciano è il figlio di Petra.

L'unica a conoscenza di ciò è Cruz ed è per questa ragione che ha sempre tenuto la domestica sotto torchio, facendole fare tutto ciò che voleva, fino a tentare di uccidere la baronessa Elisa e prendersi la colpa del rapimento di Dieguito, il figlio di Pia.

I segreti non sono finiti qui. Lo stesso Feliciano confesserà di aver ucciso il padre, morte che è stata archiviata come "accidentale". Non solo: il ragazzo ha stretto un'alleanza con Cruz per rapire il bimbo di Pia, poche ore dopo la sua nascita. La sua prossima vittima potrebbe essere l'ingenua Teresa, che ha spezzato il cuore a Mauro dicendogli di essere innamorata di lui.

Tutta la storia di Petra e i suoi segreti sono stati svelati, ecco cosa è realmente successo a questa donna dalle inspiegabili sfaccettature.

La Promessa: il segreto di Petra svelato

Petra non potrà più nascondere il suo segreto che la lega indissolubilmente a Cruz. Tutto inizierà quando Feliciano si recherà nella stanza di colei che crede essere sua sorella, confidandole di aver ucciso il loro padre e di essere pronto a prendersi le sue responsabilità.

A quel punto Petra, terrorizzata dalle conseguenze, proverà a fermarlo con una frase che lo lascerà senza fiato: "Se non vuoi ascoltare tua sorella, ascolta almeno tua madre".

Feliciano in un primo momento non capirà il significato di quelle parole e penserà che si tratti di uno scherzo. Scherzo non sarà, visto che Petra sarà ancora più chiara: ''Sono tua madre, Feliciano''.

Feliciano ha ucciso suo padre e lo confessa a Petra

Feliciano, che intreccerà una relazione con Teresa con grande disperazione di Mauro, sarà pronto a costituirsi alla Guardia Civile per il suo coinvolgimento nella morte "accidentale" di suo padre.

Fu proprio lui a spingere dalle scale il patriarca degli Archi quando tornò a casa ubriaco.

"Non volevo ucciderlo", dirà Feliciano a Petra, che nell'ultimo disperato tentativo di non vederlo in prigione gli confesserà di essere sua madre e non sua sorella.

Petra è davvero cattiva?

La domestica, fedele alleata di Cruz, è uno dei personaggi "cattivi" nella soap La Promessa. Tuttavia, alla luce di quanto svelato, le cose cambiano. Anche a lei, come è stato per Pia, il destino ha messo sulla strada un uomo che l'ha ingannata e lasciata sola e incinta. Entrambe sono state costrette a scendere a compromessi per non finire nei guai, sottostando al volere dei potenti.

Se Pia ha dovuto sposare Gregorio e poi lasciare il bimbo nelle mani della famiglia della mugnaia pur di garantirgli in futuro, Petra ha piegato la testa con Cruz che, in cambio del suo silenzio, l'ha obbligata ad atti malvagi, dal tentato omicidio a Elisa al prendersi la colpa al posto suo per il rapimento del piccolo Dieguito.

Ci si chiede quindi quanto siano state le circostanze e una vita avversa che abbiano portato Petra a indurirsi e a commettere crimini pur di salvaguardare il suo bene più prezioso, suo figlio, piuttosto che una innata cattiveria.