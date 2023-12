Le nuove puntate della serie TV turca My Home My Destiny, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, continua a tenere i suoi affezionati telespettatori con il fiato sospeso. Nell'episodio disponibile dal 9 gennaio, Zeynep cercherà di superare la morte di Mehdi, l'uomo che le ha fatto scoprire l'amore ma allo stesso tempo l'ha resa prigioniera della sua mentalità retrograda.

Zeynep chiusa nel silenzio

Zeynep sarà devastata e non riuscirà a parlare con nessuno, tranne che con la sua migliore amica Emine. L'avvocato si sentirà soffocare e avrà la sensazione che il mondo le stia cadendo sotto i piedi.

Non riuscirà a cancellare dalla sua mente l'immagine dell'ex marito che muore tra le sue braccia, dopo aver messo in salvo la sua vita e quella della sua bambina. Zeynep si sentirà in colpa per non aver salvato Mehdi [VIDEO], e temerà di non riuscire ad andare avanti in seguito alla sua morte. Emine cercherà di confortarla e la inviterà a non chiudersi in se stessa, ma di condividere il suo dolore con le persone che le vogliono bene. Le prometterà che il tempo guarirà le sue ferite e che un giorno potrà tornare a sorridere, ma Zeynep sarà così chiusa nel suo dolore che non avrà parole nemmeno per Baris, il suo futuro marito.

Una donna misteriosa spia Zeynep

Nel frattempo, una donna misteriosa si aggirerà intorno alla casa di Zeynep, che verrà raggiunta da Baris.

L'uomo deciderà di parlare con la futura moglie della loro situazione. Baris sarà molto sincero con lei ma allo stesso tempo anche molto gentile, senza farle pressione. Le dirà che è lì per lei se vuole il suo sostegno, ma che se lei preferisce stare da sola e che lui si allontani per un po', lo farà, perché l'unica cosa che conta per lui è la sua felicità.

Purtroppo per lui, Zeynep deciderà di prendere le distanze, almeno per un po'.

Baris teme di perdere Zeynep

Tornato a casa, Baris cercherà conforto in suo zio Ali Riza, che lo rassicurerà. L'uomo dirà al nipote che ora tutto sembra impossibile e complicato, ma che gli esseri umani sono fatti per la sopravvivenza e che, a un certo punto, il dolore di Zeynep svanirà.

Intanto, Sakine e Nermin cercheranno di infondere speranza in loro figlia, proprio come Ali Riza avrà fatto con Baris. Le diranno che che prima o poi riuscirà a guarire da questo dolore immenso

Nermin si sottopone a una visita medica di nascosto

Nermin, che da tempo soffre di un terribile mal di schiena, deciderà di sottoporsi a una visita specialistica, mantenendo il segreto con tutti. A tarda sera, da sola, controllerà i risultati dell'esame e il suo volto non lascerà intendere nulla di buono.

Baris e Zeynep si sposano

Dopo tante sofferenze, Zeynep si renderà conto che Baris è l'uomo giusto per lei. La ragazza riuscirà a mettere da parte il ricordo e il dolore per la scomparsa di Mehdi e, grazie al sostegno della sua famiglia, volterà pagina e convolerà a nozze con il suo capo. Si concluderà così la seconda e ultima stagione della Serie TV turca.