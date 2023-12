Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate della soap Terra amara in onda sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Fekeli vorrà scacciare i pettegolezzi che circolano su Fikret da Zuleyha. Intanto Cumali verrà arrestato dopo il rapimento di Adnan. Intanto, Betul uscirà con Fikret e penserà a come fare per impossessarsi anche dei beni di Ali Rahmet.

Cumali non è il papà di Uzum

Tra i colpi di scena che caratterizzeranno le prossime puntate della soap, emerge quello che riguarda la vera identità di Cumali, l'operaio che ha rapito il piccolo Adnan.

Si scoprirà infatti che l'uomo non è il padre biologico di Uzum, ma un impostore interessato solo a rapire la bambina e chiedere un riscatto. La gendarmeria arresterà l'uomo e informerà Zuleyha che il vero padre di Uzum è morto sette mesi in prima in prigione. Saniye, allora, sconvolta, raggiungerà l'ex operaio, prima che venga trasportato in prigione, e lo aggredirà sia verbalmente che fisicamente. Intanto, Gaffur consolerà sua figlia promettendo di non lasciarla mai sola.

Fekeli cerca di allontanare Fikret da Zuleyha

Dopo la scomparsa improvvisa di Demir, Fikret mostrerà tutta la sua vicinanza a Zuleyha dicendole che può contare su di lui per qualunque cosa. Questa vicinanza, però, alimenterà pettegolezzi in paese su un presunto interesse tra i due.

Lutfyie, non volendo, assisterà a una conversazione di tre donne che spettegoleranno proprio sul presunto flirt tra la signora Yaman e il fratellastro di suo marito. A quel punto, la zia di Fikret, infastidita dalle voci, prima ribalterà il tavolo dove siedono le donne e poi intimerà loro di non mettere bocca su fatti che non conoscono.

Successivamente, Lutfyie andrà da Fekeli e si dirà preoccupata su quanto si vocifera in citta. Ali Rahmet, allora, penserà subito a una soluzione. Appena vedrà il nipote e Zuleyha parlare in sala da pranzo da soli, pur sapendo che Fikret vuole solo stare vicino alla moglie di Demir per affetto, deciderà di trasferirsi in un'altra abitazione.

A tal proposito, informerà Fikret della sua decisione e sottolineerà che non possono alimentare i pettegolezzi proprio ora che Demir non c'è.

Fikret invita Betul a cena

Dopo aver regalato una penna d'oro a Betul, per ringraziarla di aver salvato la vita a Kerem Ali, Fikret inviterà la figlia di Sermin a cena e si offrirà di accompagnarla a visitare le tenute che appartengono agli Yaman. I due usciranno insieme e si racconteranno reciprocamente delle loro vite.

A questo punto Betul avrà un' idea per il futuro: sedurre Fikret e magari anche sposarlo per ottenere anche il patrimonio di Fekeli.

Il punto su Betul: la figlia di Sermin vuole vendicarsi degli Yaman e mette gli occhi su Fikret

La giovane Betul è arrivata a Cukurova da poco e immediatamente è emerso che si tratta di una donna ambigua e senza scrupoli, proprio come la madre Sermin.

Sino a poco tempo fa Betul abitava in Francia dove era sposata con un uomo facoltoso, ma dopo il recente divorzio è però tornata a casa e ora ha intenti vendicativi verso Demir e i suoi parenti per delle questioni ereditarie in seguito alla morte di suo nonno, sarà per questo che riuscirà a essere assunta proprio nell'azienda della famiglia Yaman. Ora l'avvicinamento a Fikret le potrebbe dare anche l'opportunità di mettere le mani sulle ricchezze della famiglia Fekeli.