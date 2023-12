Le anticipazioni della nuova puntata di Terra amara in programma il 15 dicembre rivelano che Zuleyha si opporrà fermamente alla decisione di far abortire Umit contro il suo volere.

Demir infatti vorrebbe mettere fine alla gravidanza della donna, così da evitare ogni tipo di problema futuro e sentirsi libero di portare avanti il suo matrimonio con Zuleyha.

I suoi piani, però, andranno all'aria anche se il ricco Yaman è del tutto ignaro del fatto che Umit lo sta ingannando, dato che non è realmente in dolce attesa di un bambino come sta facendo credere a tutti.

Zuleyha si oppone all'aborto della sua nemica Umit: anticipazioni Terra amara del 15 dicembre

Zuleyha scoprirà che Demir ha organizzato un piano per costringere la figlia di Sevda ad abortire e deciderà di intervenire prima che sia troppo tardi.

La donna agirà contro il dottor Ihsan perché non vuole che la sua nemica sia costretta ad abortire contro la sua volontà.

In questo modo eviterà che sia sottoposta alla fatidica operazione e scatenerà la furia cieca di suo marito.

Quando Demir verrà a sapere che il suo piano è andato in fumo per colpa della moglie non potrà nascondere la sua ira e, a quel punto, Zuleyha lo obbligherà a prendersi le sue responsabilità di padre.

Sevda ricatta Demir e lo obbliga a rispettare le sue richieste

Nel frattempo Sevda chiederà a Demir di metterle a disposizione una ingente somma di denaro e un'automobile con la quale intende scappare via assieme a sua figlia.

La donna non si farà scrupoli a ricattare il ricco Yaman: se si opporrà alle sue richieste lei andrà dai gendarmi a denunciarlo.

A quel punto, l'uomo si ritroverà messo con le spalle al muro e sarà costretto a cedere al ricatto della donna, presentandosi al fatidico appuntamento in cui le consegnerà sia i soldi che la vettura per la fuga.

La vendetta di Umit nei confronti di Demir Yaman

Nelle puntate precedenti della soap opera turca, Umit ha fatto credere al suo ex amante di aver scoperto di essere incinta.

Una confessione tale da mettere in crisi l'uomo e anche la sua amata Zuleyha che, in un primo momento, non ha affatto gradito la novità.

Tuttavia, entrambi non sanno che non esiste nessuna gravidanza dato che la donna li sta soltanto ingannando per tenerli sotto scacco e mettere in crisi il loro rapporto.

Sta di fatto che Demir ha chiesto ai suoi uomini di rapire Umit e di portarla in un luogo segreto dove sarà costretta ad abortire e in tal modo mettere la parola fine ad un incubo che ha rischiato di mandare all'aria la sua relazione con Altun.