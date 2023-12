Zuleyha si ritroverà ai ferri corti con Hakan nel corso della quarta e ultima stagione di Terra amara prevista nel 2024 su Canale 5.

La protagonista femminile della soap opera si renderà conto di essere stata ingannata dall'uomo che ha al suo fianco e col quale sognava di costruire una nuova vita.

Hakan le ha raccontato una serie di bugie sul suo conto e per questo motivo la donna deciderà di farlo rapire e arriverà a minacciarlo con una pistola, facendo partire un colpo che tuttavia non lo prenderà in pieno.

Zuleyha stufa delle bugie di Hakan e perde le staffe

Le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima stagione rivelano che Zuleyha scoprirà di essere stata ingannata da Hakan, dato che l'uomo le ha mentito sulla sua vera identità e non le aveva detto di essere arrivato a Cukurova per vendicarsi di Demir.

Per tale motivo, quindi, la signora di Cukurova deciderà di prendersi la sua rivincita e dopo aver fatto rapire il ricco imprenditore lo farà portare in un luogo segreto, dove intende metterlo alle strette e liberarsi per sempre di lui.

Lo scopo della donna è quello di liberarsi al più presto di Hakan dalla sua vita e si dirà pronta anche a restituirgli l'anello di fidanzamento che le aveva regalato.

Tuttavia, non sarà facile liberarsi facilmente dell'uomo dato che detiene parte delle quote dell'azienda Yaman e per questo Zuleyha vuole costringerlo a firmare un documento in cui riacquista le sue quote delle azioni e torni ad essere l'unica proprietaria dell'azienda.

Zuleyha spara ad Hakan, ma riesce a salvarsi: anticipazioni Terra amara 4^ stagione

Hakan non sarà disposto a cedere e continuerà a ripetere di essere innamorato della donna e di non volerla perdere.

Gli spoiler della stagione conclusiva rivelano che Zuleyha finirà per perdere le staffe e tirerà fuori la pistola intenzionata a colpirlo.

Fikret arriverà in tempo per evitare la strage, anche se la donna riuscirà comunque a far partire un colpo di arma da fuoco indirizzato all'uomo, ma riuscirà solo a sfiorarlo e non metterà la parole fine alla sua vita.

Le delusioni d'amore vissute da Zuleyha nella soap

L'ennesima delusione d'amore per la protagonista femminile della soap che nel corso di queste varie stagioni di messa in onda ha dovuto affrontare già un bel po' di batoste sentimentali.

Prima c'è stata la morte Yilmaz [VIDEO], venuto a mancare proprio dopo che i due avevano ritrovato la serenità e si erano detti pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita assieme.

Successivamente ha dovuto dire addio al suo amato Demir, ritrovato morto in una cella frigorifera nella quarta serie e adesso si dirà pronta a chiudere definitivamente anche con Hakan.