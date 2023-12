Fekeli sarà fra i protagonisti della puntata di Terra amara in onda in prima serata domenica 17 dicembre. Le anticipazioni annunciano che dopo aver raggiunto un accordo economico con l'avvocato del fratello di Mujgan, Ali Rahmet infatti si costituirà. Fekeli sarà arrestato per l'omicidio di Erkan Gumusoglu e andrà in prigione facendo scagionare Cetin. Nel frattempo, Demir e Fikret si incontreranno suggellando tra loro la pace definitiva.

Il chiarimento e la pace tra Fikret e Demir

Il grande cambiamento di Fikret dopo la morte di Mujgan sarà sempre più tangibile e l'uomo non avrà più nessuna intenzione di fare la guerra a Demir.

Tra i due fratelli ci sarà un incontro in cui Yaman vorrà sapere tutto della vendetta che Fikret aveva progettato con Umit. Il nipote di Fekeli spiegherà che tra lui e la dottoressa è nata una relazione per caso anni prima, ma quando lei ha scoperto che Adnan Yaman era suo padre tutto è cambiato. Umit ha rivelato a Fikret che Adnan era la causa dell'abbandono di sua madre e tra i due è nato un piano di vendetta contro Demir, considerato un nemico comune. Dopo questo chiarimento tra Fikret e suo fratello sembrerà davvero essere cambiato qualcosa: i due si prometteranno di aiutarsi a vicenda, lasciandosi per sempre alle spalle la rivalità di un tempo.

Fekeli si consegnerà alla giustizia liberando Cetin

Fekeli, invece, sarà messo a dura prova. L'uomo sarà tormentato dai sensi di colpa ripensando al fatto che Cetin si trova in prigione per colpa sua. Ali Rahmet si darà da fare per risolvere al più presto l'adozione di Kerem Ali e far scagionare il suo amico. Grazie ad un accordo economico, l'uomo riuscirà ad arrivare ad una soluzione: l'avvocato di Mujgan accetterà una grossa somma di denaro rinunciando alla custodia del bambino.

Quando Fekeli sarà finalmente sicuro che Kerem Ali potrà stare con Fikret, andrà a costituirsi. Dopo aver salutato la sua famiglia, Ali Rahmet confesserà di essere il responsabile dell'omicidio di Erkan Gumusoglu e libererà Cetin da tutte le accuse.

Le cause dell'incidente e l'integrità morale di Fekeli, l'antefatto

Cosa è successo a Fekeli?

L'uomo ha avuto un incidente la sera in cui si stava recando con Cetin da un avvocato. La questione dell'adozione di Kerem Ali era al centro dei pensieri di Ali Rahmet e la distrazione è stata fatale. L'uomo ha voltato lo sguardo e non si è accorto che qualcuno stava attraversando la strada, prendendolo in pieno. Fekeli e Cetin sono scesi dall'auto per soccorrere l'uomo, ma presto si sono accorti che era ormai privo di vita. Ali Rahmet non ha potuto fare altro che disperarsi all'idea di aver ucciso un uomo e Cetin ha provato a consolarlo. Per evitare che la brutta vicenda potesse influire sull'adozione di Kerem Ali, Cetin si è offerto di assumersi le colpe, dichiarando di essere alla guida del mezzo.

L'onesta di Fekeli, tuttavia, non ha permesso che il ragazzo restasse a lungo in prigione. Ali Rahmet si è sempre distinto soprattutto per la sua onestà e anche questa volta ne ha dato prova. Nonostante le tante avversità che hanno colpito la sua vita, l'uomo è sempre rimasto lucido agendo sempre nel modo più saggio.