In Terra Amara un incidente stradale avrà come tristi protagoniste Saniye e Gülten. La prima morirà sul colpo, mentre la seconda verrà portata con urgenza in ospedale. Sottoposta ad un intervento chirurgico la ragazza non ce la farà e insieme a lei morirà anche il bambino che porta in grembo.

L'incidente stradale che vede coinvolte Saniye e Gülten

Gülten resterà coinvolta in un incidente stradale insieme a Saniye. Se per quest'ultima non ci sarà niente da fare, visto che morirà sul colpo, per Gülten sembrerà esserci un barlume di speranza. Verrà subito portata in ospedale e condotta in sala operatoria per provare ad arginare le ferite.

L'operazione sembrerà riuscire nel migliore dei modi, ma la vita della ragazza sarà sempre appesa a un filo.

Tutti al capezzale di Gülten

Gülten verrà ricoverata in terapia intensiva e a vegliarla ci sarà il suo caro marito Çetin, ma anche il fratello Gaffur, già addolorato per la morte di Saniye. Non solo, ad attendere che si svegli ci sarà anche Fadik con Raşit.

Tutti proveranno ad appigliarsi a quella piccola speranza che verrà data dai medici. Il più sconvolto di tutti sarà Çetin, che dal dolore e la rabbia non riuscirà a proferire parola. Meno male che Fikret gli starà accanto, che per lui è come un fratello.

Gülten muore davanti ai suo affetti più cari

Arriverà anche Züleyha per sincerarsi delle condizioni di Gülten.

Tutto sembrerà nella norma, fino a quando la macchina del monitoraggio cardiaco segnerà che il cuore di Gülten non sta più battendo.

L'infermiera informerà subito i medici, che correranno per praticarle il massaggio cardiaco. Sembrerà non bastare, per questo usufruiranno del defibrillatore, ma nonostante tutti gli sforzi il cuore di Gülten smetterà di battere per sempre e all'infermiera non resterà che rimuoverle il sondino nasale per l'ossigeno e coprire il corpo con un lenzuolo.

Çetin inizierà a battere il pugno contro il vetro dalla disperazione, visto che insieme a Gülten morirà anche il bambino che porta in grembo. Gaffur non riuscirà a sopportare il fatto che in un colpo solo abbia perso sia la moglie che la sorella. Un duro momento per la famiglia Taşkın, che si ritroverà ad affrontare l'ennesima tragedia.

L'uscita di scena di Selin Genç

Con la morte di Gülten abbandonerà il cast anche la sua interprete Selin Genç. L'attrice non ha mai svelato il perché della sua uscita di scena, ma ha salutato il pubblico di Terra amara con un post pubblicato su Instagram: "Terra amara è stata una grande esperienza per me, una scuola di quattro anni. Con la mia uscita di scena è come se mi fossi diplomata. Ringrazio il pubblico che mi ha guardata, amata e sostenuta dalla prima puntata".