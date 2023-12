Diego potrebbe mettersi all'opera per riportare Ida in Italia nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. Non si esclude che il figlio di Raffaele possa capire che la sua amata è stata ingannata da Marina e Roberto.

I due l'hanno portata in Polonia con l'inganno e grazie a un accordo raggiunto con la sua famiglia le impediranno di rientrare a Napoli, in maniera tale che loro possano stare in città da soli con il piccolo Tommaso.

A quel punto sarebbe Diego a darsi da fare per permettere che la sua amata Ida possa riprendere in mano le redini della sua vita a Napoli e insieme al suo bambino.

Le vicende di Ida nella soap

Facendo un passo indietro nelle trame della soap opera, Roberto e Marina si sono resi conto che Ida è diventata un peso per il loro futuro e per la crescita del piccolo Tommaso.

La donna, dopo aver perso tempo prezioso con il bambino, intende mettersi all'opera per tornare a essere una mamma presente e non vuole che siano solo gli altri a prendere delle decisioni importanti su Tommy.

Per tale motivo i due coniugi hanno deciso di mettere a punto un piano per sbarazzarsi di lei definitivamente e la convinceranno a raggiungere la Polonia, dove potranno fare un viaggio tutti insieme.

Quello che Ida non sa è che non rimetterà più piede a Napoli, dato che i coniugi Ferri intendono lasciarla con la sua famiglia, stringendo un accordo economico con la zia della donna per far sì che resti a casa e si prenda cura del padre.

Diego capisce che Ida è stata ingannata tra le ipotesi di Un posto al sole

Ida verrà ingannata, ma non si esclude che Diego possa correre in suo soccorso.

Il ragazzo è del tutto ignaro del piano diabolico che Roberto e Marina hanno messo in piedi ai danni della donna, ma riceverà una brutta sorpresa quando scoprirà che non è rientrata a Napoli insieme a suo figlio Tommaso.

Consapevole del fatto che Ida non si sarebbe mai staccata da suo figlio, Diego potrebbe rendersi conto che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda, fino a scoprire tutta la verità su quanto Roberto e Marina hanno architettato alle spalle della donna.

Diego pronto a riportare Ida a Napoli

A quel punto il figlio di Raffaele non esisterebbe neppure un istante a mettersi all'opera per cercare di riportare al più presto a Napoli la sua amata e riaverla così al suo fianco, pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Ida verrebbe salvata da Diego, e riuscirebbe a lasciare la Polonia e a rientrare in Italia per stare di nuovo con suo figlio Tommaso e questa volta finirebbe per farla pagare ai coniugi Ferri, dopo il perfido piano che hanno architettato.