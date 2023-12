A quasi due mesi dalla loro uscita in coppia da U&D Elena e Maurizio stanno vivendo un periodo di forte crisi. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la dama ha confermato che la frequentazione con Laudicino è difficile per diverse ragioni: la lontananza e la poca predisposizione che l'imprenditore avrebbe nel lasciarsi andare all'amore. Anche il cavaliere ha informato fan e curiosi del fatto che la conoscenza con Di Brino è in stand-by e non è detto che riprenderà durante le feste di Natale.

Le spiegazioni tramite i social

Da giorni si vocifera di una crisi in corso tra due protagonisti dell'edizione 2023/2024 di U&D, una dama e un cavaliere che per un paio di mesi sono stati al centro delle dinamiche più interessanti del Trono Over.

Con un messaggio che ha postato tra le sue Stories di Instagram a metà dicembre, dunque, Elena Di Brino ha confermato che la sua conoscenza con Maurizio Laudicino non procede per il verso giusto, perlomeno non come lei avrebbe sperato.

"Credo sia giunto il momento di dire la mia. La nostra non può definirsi una relazione, conversazioni telefoniche non possono definirsi una relazione", ha esordito la donna nello sfogo che alcuni siti di Gossip hanno riportato di recente.

Nel rispondere ad alcuni post social dell'imprenditore, dunque, l'ex volto del dating-show ha aggiunto: "Lui non è pronto, ha ancora troppe cose da risolvere".

Lo sfogo dell'ex corteggiatore di Gemma

"Gli voglio bene, ma non può darmi quello che voglio", ha concluso Elena prima di chiedere ai suoi follower di Instagram di non chiederle ulteriori dettagli sul perché la frequentazione con Maurizio è in pausa.

Anche il cavaliere di U&D ha rilasciato dichiarazioni molto simili a quelle di Di Brino nell'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni in questi giorni.

"Sapevamo che sarebbe stato complicato avere una conoscenza serrata, ci separano 700 chilometri. Ci sentiamo sempre ma siamo riusciti a vederci solo due volte", ha spiegato Laudicino.

Entrambi i protagonisti del Trono Over, però, non hanno ancora messo la parola fine al rapporto che hanno iniziato a vivere sotto i riflettori e che hanno difeso dalle aspre critiche degli opinionisti del dating-show Gianni e Tina.

Il percorso davanti alle telecamere

Maurizio ed Elena sono stati protagonisti di diverse puntate dell'edizione di U&D attualmente in onda: la loro conoscenza è iniziata quando lui si è reso conto di non corrispondere il sentimento che Gemma provava per lui.

Prima di approfondire la frequentazione con Di Brino, infatti, il cavaliere è uscito per più di un mese con Galgani ma non è mai andato oltre a qualche abbraccio.

Interpellato sul perché non baciasse la 73enne nonostante lei glielo chiedesse in continuazione, l'uomo ha chiarito di non sentirsi pronto a fare un passo del genere perché l'attrazione che provava nei suoi confronti era esclusivamente mentale.