Le nuove anticipazioni di Terra Amara della quarta stagione annunciano Zuleyha distrutta dalla morte di Hakan, il nuovo protagonista della soap opera turca. Accompagnata da Fikret dopo il funerale, deciderà di fare un gesto che renda onore ad Hakan, distribuendo la sua eredità tra gli abitanti di Cukurova.

Nel frattempo, Lutfiye verrà minacciata da Colak, altro personaggio negativo della quarta serie, sicuro che sia stata lei a rovinare la reputazione del suo ristorante.

Occhio anche a Sermin, che farà una brutta fine e pagherà le sue malefatte.

Con Betul fuggitiva e senza un soldo, perderà i sensi per via della fame davanti al municipio della città.

La morte di Hakan in Terra amara e la disperazione di Zuleyha

Betul sarà il peggiore incubo di Zuleyha nelle prossime puntate di Terra amara su Canale 5, decisa a vendicarsi di lei e di tutta la famiglia Yaman. Sarà proprio questa insospettabile ragazza che ferirà a morte Hakan, il nuovo amore di Zuleyha.

Altun non avrà altro desiderio se non quello di far pagare a Betul ciò che ha fatto, rea di averle distrutto la vita e l'unica possibilità di essere ancora felice. Tornata dal funerale con Fikret, si presenterà davanti a tutta Cukurova annunciando la distribuzione dell'eredità di Hakan: ''Costruiremo un mondo dove saremo tutti uguali''.

Le sue promesse verranno accolte con un lungo applauso e tanta commozione.

Luftyie è in grave pericolo, Sermin diventa povera

Le anticipazioni di Terra amara vedranno anche Sermin svenire dalla fame davanti alla porta del municipio. Lutfiye, l'unica persona che avrà pietà di lei, la aiuterà a prendere qualcosa da mangiare e le proporrà di lavorare come spazzina.

Una grande umiliazione per Sermin, ormai senza il becco di un quattrino.

Intanto, Colak tramerà contro Lutfiye, ritenuta da lui responsabile della perdita di tutti i clienti del ristorante. Proprio per questo motivo, minaccerà di ucciderla.

Uno strano senso di giustizia

Non è facile comprendere la morale di Terra amara. Prendiamo ad esempio il tema della giustizia.

Sermin ha pagato per le sue malefatte, perdendo soldi e prestigio. Betul è in fuga, ma il suo destino è in bilico. Se pensiamo però a Zuleyha, non c'è traccia di una sorta di 'ricompensa' per ciò che ha fatto per la città e per i sacrifici ai quali si è piegata, pur di salvare la sua famiglia.

Sembra che nella soap la giustizia faccia pagare solo i 'cattivi' ma che non dia un premio a chi invece ha messo tutto se stesso per riscattarsi e per costruire, come dice appunto Zuleyha, un mondo migliore. Lo stesso vale per Fekeli e Hunkar, che hanno pagato con la vita la loro ricerca della verità a tutti i costi per il bene della famiglia.