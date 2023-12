Giovedì 21 dicembre è stato trasmesso su Canale 5 il penultimo daytime di Amici del 2023. Petit e Martina sono a rischio eliminazione a seguito di un compito di squadra assegnato dalla produzione. Zerbi è intervenuto per salvare Malìa dalla sfida nel caso il suo team avesse perso la gara, così a indossare la maglia rossa è stato proprio Petit. Il giovane ha anche fatto una dolce dichiarazione d'amore alla fidanzata Marisol in casetta.

Due maglie rosse tra i titolari

Prima delle vacanze di Natale gli allievi di Amici sono stati messi alla prova con un compito che aveva un duplice obiettivo: rendere immune una delle tre squadre in gara e mandare in sfida due componenti dei team perdenti.

Sono stati i ragazzi stessi a scegliere chi tra loro avrebbe partecipato a questa competizione, così come chi avrebbe indossato la maglia rossa in caso di sconfitta di tutto il gruppo.

Rudy non ha apprezzato le decisioni dei suoi alunni e per questo si è collegato con loro per fare un'importante comunicazione.

"Ho saputo che Malìa si è proposto per la sfida e che voi avete accettato. Non sono d'accordo, lui è entrato da 48 ore. In quanto squadra dovreste avere maggiore consapevolezza", ha fatto sapere il professore.

Zerbi, dunque, ha salvato il nuovo arrivato esonerandolo dalla sfida qualora il loro team avesse perso il confronto con gli avversari.

Il verdetto del corpo docente

Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e il maestro Adriano Pennino hanno ascoltato le cover dei rappresentanti scelti da ogni squadra e poi hanno emesso un verdetto.

Mew ha vinto l'immunità per se stessa e per tutto il suo team (quindi anche per Mida e Sarah), mentre Petit e Martina sono finiti a rischio eliminazione in quanto candidati dai loro compagni alla sfida dopo la sconfitta.

Il daytime non ha chiarito quando si svolgeranno i faccia a faccia tra i due titolari in maglia rossa e i talenti esterni scelti dalla produzione, ma è altamente probabile che il tutto venga rimandato a gennaio quando riprenderà la regolare programmazione del format dopo le festività.

Il 22 dicembre ultimo daytime dell'anno

La parte finale del pomeridiano di Amici del 21 dicembre, invece, è stata dedicata alle parole d'amore che Petit e Marisol si sono scambiati in casetta. Il cantante ha fatto un regalo di Natale speciale alla fidanzata e l'ha accompagnato con un bigliettino nel quale ha scritto di aver scoperto cosa è l'amore solo grazie a lei.

Anche la ballerina si è lasciata andare alle emozioni quando la maestra Celentano le ha chiesto di raccontare un sentimento attraverso dei passi di danza.

Domani pomeriggio, invece, andrà in onda l'ultimo daytime del 2023: la programmazione del talent show ricomincerà il 7 gennaio con il 15° speciale di quest'edizione e poi lunedì 8 ripartiranno le puntate settimanali.