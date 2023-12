Fikret intuirà che il responsabile dell'agguato alla tenuta è Hakan Gumusoglu nella puntata di Terra Amara di venerdì 22 dicembre. Secondo le anticipazioni il nipote di Fekeli parlerà con la zia Lutfiye, spiegandole che l'uomo è il fratello di Erkan, la vittima dell'incidente di Ali Rahmet. La donna ipotizzerà che Hakan possa essere anche l'acquirente delle azioni dell'azienda Yaman. Nel frattempo a Cukurova arriveranno le persone che rivoluzioneranno la vita di tutti: Abdülkadir Keskin e Hakan Gumusoglu. Quest'ultimo andrà sulla tomba di suo fratello Erkan giurando vendetta e poi andrà a trovare sua sorella Hulya.

Le conseguenze dell'agguato alla tenuta: Zuleyha disperata, Gaffur e Saniye in ansia

L'agguato alla tenuta Yaman segnerà profondamente la vita di tutti. Zuleyha temerà per la vita di Demir di cui non ci sarà traccia e potrebbe essere nelle mani dei rapitori. Saniye e Gaffur, invece, continueranno a sperare che la piccola Uzum possa riprendersi dopo essere stata ferita da un proiettile. Fikret non potrà fare a meno di domandarsi chi possa aver causato tutto questo e intuirà che il nemico di Demir possa essere Hakan Gumusoglu. L'uomo è anche il fratello di Erkan, la vittima dell'incidente provocato da Ali Rahmet e questo farà pensare molto ad una vendetta crudele. Fikret parlerà dei suoi sospetti con Lutfiye che sarà d'accordo con lui e ipotizzerà anche che il misterioso acquirente delle azioni Yaman sia proprio lui.

Hakan in lacrime per la morte di suo fratello

Nel frattempo, alle spalle degli Yaman e Fekeli, avrà inizio la vendetta contro le due famiglie. Abdülkadir parlerà con chi ha organizzato l'assalto alla villa e quando saprà che ci sono stati feriti non sarà per niente soddisfatto. L'uomo voleva un rapimento senza spargimento di sangue e non prenderà bene l'idea che anche una bambina abbia pagato le conseguenze di quella operazione.

Abdülkadir è anche l'uomo che ha informato Hakan della morte di suo fratello Erkan e che lo ha spinto a raggiungere Cukurova. Gumusoglu andrà a piangere sulla tomba di suo fratello, morto a causa dell'incidente provocato da Fekeli, e giurerà vendetta. Dopo aver pregato per il riposo di Erkan ad Hakan spetterà il duro compito di informare la sorella della morte del loro caro fratello.

L'uomo andrà da Hulya, una ragazza disabile, che apprenderà la notizia con profondo dolore e prometterà anche a lei che farà giustizia per tutto questo.

L'uscita di Demir segnerà un profondo cambiamento a Cukurova

I nuovi personaggi Hakan e Abdülkadir porteranno nuove storie e cambieranno le vite dei protagonisti di Cukurova. La quarta stagione di Terra amara vedrà anche un approfondimento sulla vita di Hulya, perché emergerà che la ragazza era stata fidanzata con Demir. Quando Yaman le ha spezzato il cuore lei ha tentato il suicidio rimanendo paralizzata a vita e muta per lo shock. La reazione dei fan a questi cambiamenti non è delle migliori, anche perché molti ritengono difficile appassionarsi alla soap dopo l'uscita di un personaggio come Demir. "Non mi piacerà mai". "Di male in peggio", "Sempre e solo Demir" si legge sui social nelle pagine fan.