La presenza di Matteo Portelli diventerà costante nella vita di Maria Puglisi nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 che andranno in onda prossimamente su Rai 1.

Tuttavia, tale atteggiamento da parte del contabile potrebbe finire per stizzire la stilista del grande magazzino milanese, tanto da spingerla a chiedere al fratello di Marcello Barbieri di lasciarla in pace e di non metterla in difficoltà in primis con il suo fidanzato, del tutto ignaro di quello che c'è stato tra i due in passato.

Matteo si presenta con un regalo di Natale per Maria

Le trame della soap opera fino al 22 dicembre rivelano che Matteo deciderà di fare un passo avanti importanti con Maria presentandosi da lei con un regalo di Natale.

Una scelta che non passerà inosservata dato che il ragazzo è ben consapevole di metterla in difficoltà, visto che la stilista è impegnata con Vito e il suo ragazzo potrebbe non gradire che un altro uomo le abbia fatto un pensiero natalizio, dato che tra i due non vi è amicizia ma solo rapporti di lavoro.

Di conseguenza, Maria si ritroverà in forte imbarazzo perché non saprà se accettare o meno questo regalo e non si esclude che la sua reazione possa non essere delle migliori.

Maria può chiedere a Matteo di farsi da parte e lasciarla in pace nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Il sospetto è che la stilista possa decidere di assumere un comportamento ostile nei confronti di Matteo, tanto da chiederle di lasciarla in pace e di non intromettersi più nella sua vita, così come sta facendo in questo momento.

Insomma, Maria potrebbe lasciare senza parole il giovane Portelli chiedendogli di fare un passo indietro, anche se forse non è questo ciò che vuole realmente.

Il feeling tra i due, infatti, sembra essere innegabile e in diverse occasioni la stilista si è ritrovata in forte imbarazzo anche solo guardandolo negli occhi.

Tuttavia, dato che la accettato di convolare a nozze con Vito, non si esclude che possa decidere di dare una svolta alla sua vita e cercare così di non avere ulteriori interferenze da parte di Portelli.

Il sogno d'amore di Maria e Matteo: i fan sperano nella loro relazione

Una decisione che in tal caso non renderebbe felici i numerosi fan della soap opera, i quali sperano di poter assistere al trionfo di questo amore.

C'è chi ritiene che Maria debba finalmente seguire il suo cuore e liberarsi di questa storia d'amore con Vito Lamantia, che fin dal primo momento ha suscitato diversi dubbi.

Il ragazzo, infatti, aveva stretto un accordo col padre della stilista per un matrimonio combinato con sua figlia, che solo successivamente scoprì di essere realmente innamorata del ragazzo.