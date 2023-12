Le nuove trame di Un posto al sole dal 25 al 29 dicembre rivelano che Viola e Damiano porteranno avanti la loro relazione con grande discrezioni, cercando di stare attenti a non farsi "smascherare" dai rispettivi figli.

Il piccolo Manuel, però, capirà ben presto come sta la situazione e correrà dal suo amico Antonio per informarlo della relazione tra i loro genitori, lasciandolo profondamente scosso.

Intanto Clara sarà a dir poco disperata dopo la sua fuga e chiederà ad Eduardo di rientrare al più presto in Italia con lei.

Damiano e Viola vengono smascherati, Antonio scosso: anticipazioni Un posto al sole al 29/12

Per Damiano e Viola arriverà il momento di passare insieme questo primo Natale da fidanzati, anche se i due cercheranno in tutti i modi di non turbare i loro bambini, dato che non sanno ancora di questa relazione in corso.

Sarà Manuel a scoprire quello che sta succedendo: essendo un ragazzino particolarmente furbo e scaltro, si renderà conto che tra suo padre e la mamma di Antonio vi è del tenero.

Una scoperta che lo spingerà subito a mettere al corrente anche il suo amico Antonio, svelandogli apertamente della relazione in corso tra i loro genitori.

La reazione di Antonio, però, non sarà delle migliori: il figlio di Viola resterà profondamente turbato e scosso e inizierà ad assumere una serie di atteggiamenti strani dovuti proprio alla scoperta della relazione tra sua mamma e il poliziotto.

Clara disperata dopo la fuga da Napoli

Le anticipazioni delle prossime puntate dal 25 al 29 dicembre, inoltre, raccontano che Clara sarà a dir poco disperata dopo la sua fuga da Napoli assieme al figlio e al suo amato Eduardo.

La donna inizierà a sentire i sensi di colpa per quello che è successo, motivo per il quale chiederà ad Eduardo di tornare al più presto a Napoli con lei e in questo modo mettere la parola fine alla loro fuga volontaria.

Una richiesta che metterà a durissima prova anche il fratello di Rosa che si lascerà convincere a rientrare a Napoli e a prendersi così le sue responsabilità.

La fuga di Clara nelle puntate precedenti della soap

Negli episodi precedenti i due amanti avevano deciso di far perdere le loro tracce convinti del fatto che insieme avrebbero iniziato un nuovo percorso di vita lontani da tutto e tutti, facendo perdere le loro tracce per sempre.

Un piano che Clara ha sposato tra mille dubbi e incertezze, consapevole del fatto che il suo ex Alberto Palladini non avrebbe mai accettato la sua decisione di allontanarlo dal figlio.

Da quel momento in poi la donna si è sentita sempre più in crisi rendendosi conto di aver commesso un grosso errore scatenando la furia del suo spietato ex.