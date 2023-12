Nella settimana pre-natalizia di Terra amara, dal 18 al 22 dicembre, si consumeranno una serie di sfortunati eventi per Zuleyha e Demir. Dapprima la coppia si vedrà rapire la figlia Leyla, poi si verificherà l'arresto di Yaman e, successivamente, un assalto alla villa con tanto di sparatoria. La sparatoria avverrà durante l'evasione dal carcere di Demir, ma la situazione avrà delle serie conseguenze in quanto la piccola Uzum verrà ferita da un colpo di pistola e andrà in coma, lottando tra la vita e la morte. Poco dopo Demir risulterà scomparso nel nulla e Zuleyha sospetterà che sia stato rapito dagli aggressori.

Fikret, frattanto, diverrà a tutti gli effetti un membro della famiglia Yaman e riuscirà a capire chi sia il responsabile di tutte queste disavventure.

La figlia di Zuleyha e Demir viene rapita

Demir prenderà del tempo per sé e la sua famiglia per questo motivo ridurrà il lavoro, delegandolo alla nipote Betul. La donna avrà così campo libero per portare a compimento la vendetta contro Adnan Yaman, reo di essersi impossessato dell'intera eredità che, secondo lei, spettava alla sua famiglia.

Una disgrazia piomberà nella vita di Zuleyha e Demir, i quali non troveranno più la loro bambina. Leyla risulterà scomparsa e le ricerche non sembreranno condurre in alcun posto. Ad aiutare nelle ricerche sarà anche Fikret e, quando alla fine Leyla sarà ritrovata sana e salva, Demir annuncerà pubblicamente che dovranno considerare suo fratello un membro della famiglia Yaman.

Fikret aiuta Demir a evadere dal carcere

I gendarmi si recheranno a Villa Yaman per arrestarne il proprietario e condurlo in carcere per l'omicidio di Sevda. Tutti gli indizi graveranno sull'uomo e ci saranno ben poche chance che venga scagionato il prima possibile. Questa situazione non farà altro che preoccupare Demir a causa del nuovo nemico che sembra aver preso di mira la sua famiglia: Hakan.

Ancora una volta Fikret interverrà in aiuto del fratello, escogitando un piano per farlo evadere. Non volendo fuggire senza l'amata Zuleyha e i figli, Yaman si recherà subito alla villa, ma dovrà fare i conti con l'ennesimo ostacolo.

La villa sarà presa di mira dagli uomini di Hakan e l'assalto si concluderà con una sparatoria e la sparizione di Demir.

Preoccupata per il marito, Zuleyha sospetterà che egli sia stato rapito dagli aggressori.

Nel frattempo la piccola Uzum riporterà delle gravi ferite poiché un proiettile la centrerà in pieno. La giovane giacerà in coma, facendo preoccupare Gaffur e Saniye. Fikret intuirà che dietro l'assalto si cela lo zampino di Hakan, ossia il fratello dell'uomo investito da Fekeli. A questo punto Lutfyie inizierà a pensare che proprio quest'ultimo abbia comprato le quote della famiglia Yaman, quelle che Demir stava cercando di riprendersi.

Commenti dei fan riguardo il coma di Uzum

Quando i fan di Terra Amara hanno appreso che la piccola Uzum resterà vittima di una sparatoria, non hanno mancato di esternare i loro pensieri.

Nessuno ha accolto di buon grado la notizia, anzi. "Ancora di mezzo bambini, ma perché loro? Nemmeno per scherzo vanno messi nel mezzo delle tragedie"; "Almeno i bambini potevano lasciarli liberi dalla sofferenza"; "Adesso è il turno dei bambini. Basta eh": questi sono alcuni dei commenti che si trovano nelle pagine social dei fan.