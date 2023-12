Una delle tante liti che i prof di Amici hanno avuto nel corso dell'undicesima puntata è quella tra Rudy e Anna sull'eliminazione di Holy Francisco. Zerbi ha criticato la collega dicendo che non sarebbe una buona insegnante per come ha trattato l'allievo nei suoi ultimi giorni nella scuola. Pettinelli ha difeso il suo lavoro ribadendo di aver fatto tutto il possibile per sostenere il cantante che il 3 dicembre ha detto addio al talent-show.

Frecciatine tra i docenti

Holy Francisco è fuori dalla scuola di Amici dopo l'ennesimo ultimo posto nella gara cover: questo è ciò che è accaduto domenica 3 dicembre per volere di Anna Pettinelli.

Durante la settimana la docente aveva già avvisato l'allievo che se non fosse riuscito a risalire in classifica lei l'avrebbe mandato via, anche se a malincuore.

I giudici Nek e Beppe Vessicchio non hanno apprezzato particolarmente la cover che il giovane ha fatto di "La canzone dell'amore perduto", tant'è che gli hanno dato il voto più basso.

Nel corso dell'undicesima puntata di quest'edizione del talent-show, dunque, Holy ha dovuto riconsegnare la maglia da titolare e salutare i compagni e i professori definitivamente.

Il ragazzo ha abbracciato anche Rudy nonostante le tante critiche che gli ha fatto in questi mesi, dopodiché ha lasciato lo studio con il sorriso sulle labbra.

I prof in disaccordo su alcuni alunni

Al termine dell'ultima esibizione che Holy Francisco ha fatto davanti al pubblico di Amici, però, Rudy ci ha tenuto a dire ad Anna tutto quello che pensa di lei e del comportamento che ha avuto in settimana con il suo ormai ex allievo.

"Il compito di un buon insegnante è trovare un talento e difenderlo con i fatti", ha esordito Zerbi nella dura critica che ha rivolto alla collega.

Nel commentare la performance del ragazzo (a suo parere la canzone scelta non era adatta), inoltre, il professore ha aggiunto: "Tu non hai fatto nulla. Lo lasci libero di scegliere il pezzo e te ne lavi le mani mandandolo via se arriva ultimo".

"Così il peso lo hanno i giudici, per questo non sei una buona insegnante", ha concluso il maestro di canto tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Pettinelli si è detta stufa di Rudy e delle frecciatine che continua a lanciargli, tant'è che ha risposto: "Ma cosa vuoi? Che hai mangiato?".

Tra i due docenti della scuola è stato scontro anche su Matthew e sul fatto che abbia cambiato squadra (passando da Zerbi ad Anna dopo due mesi di programma).

Cambia la formazione dei titolari

A concordare con Rudy sono stati anche molti spettatori della trasmissione, che hanno commentato l'ultima puntata sui social network.

"Il ragazzo non è stato guidato bene, per questo non ha tirato fuori il massimo. Poteva fare molto di più", questo è il parere di chi la pensa con Zerbi sull'ormai ex componente della squadra capitanata da Anna.

C'è anche chi ha esultato per questo uscita scrivendo su "X": "Troppo è durato, come cantante è una catastrofe".

Con l'eliminazione di Holy Francisco salgono a tre gli addii alla scuola di Amici in una sola settimana: il cantante è stato mandato via da Anna dopo l'ennesimo ultimo posto nella gara, Chiara e Stella hanno perso una sfida e sono state sostituite da Lucia e Martina.

La classe è cambiata tanto dall'inizio dell'edizione e la sensazione di molti fan è che potrebbe accadere ancora di tutto da qui alla prossima fase del programma, quella serale che debutterà su Canale 5 in primavera.