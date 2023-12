Umit continuerà a fingere di essere incinta nella puntata di Terra Amara di sabato 9 dicembre. Le anticipazioni rivelano che quando Sevda verrà a sapere della gravidanza di sua figlia correrà da lei per convincerla a scappare insieme. La ex cantante dirà a Umit che Demir potrebbe portarle via il suo bambino, ma la dottoressa la caccerà. Nel frattempo a villa Yaman ci sarà il ritorno di Odile, la figlia di Sermin che comunicherà a sua madre di aver ricomprato la loro casa nella tenuta.

Il nuovo piano di Umit sarà la sua finta gravidanza

Il piano di Umit procederà senza sosta e questa volta la dottoressa farà credere a tutti di essere incinta di Demir. Zuleyha confiderà la sua sofferenza a Sevda dicendole che trova insopportabile l'idea che suo marito abbia un figlio dalla sua amante.

Sevda rassicurerà Zuleyha del fatto che proverà a parlare con la dottoressa per convincerla ad abortire. La ex cantante si dirigerà a casa di sua figlia e farà di tutto per riallacciare i rapporti con lei, anche se Umit non vorrà saperne. Sevda si intrufolerà nella stanza di sua figlia e sarà molto chiara, dicendole che Demir non avrebbe mai accettato di avere un bambino con lei. "Non sai di cosa sarebbe capace se scoprisse che aspetti un figlio da lui" le dirà, "Te lo porterà via". Umit non avrà intenzione di ascoltare sua madre, anche perché nessuno sa che sta fingendo e che non esiste nessuna gravidanza.

L'arrivo di Betul e l'entusiasmo per la crisi degli Yaman

Il comportamento di Umit nei confronti di Sevda sarà molto duro.

La ex cantante proverà a convincere sua figlia a fuggire insieme e iniziare una nuova vita con il bambino in arrivo. Umit, tuttavia, non vorrà saperne e caccerà sua madre dalla stanza, accusandola ancora una volta di aver scelto di stare dalla parte di Zuleyha e di Demir. La ex cantante sarà devastata dall'ennesimo rifiuto.

Nel frattempo a casa Yaman ci sarà l'arrivo inaspettato di Betul che riabbraccerà sua madre Sermin dopo diverso tempo. La cugina di Demir accoglierà con gioia sua figlia che le comunicherà di aver acquistato la casa che avevano perso, situata nella tenuta Yaman. Betul saluterà anche Demir e Sevda e racconterà a tutta la famiglia di aver lasciato suo marito a causa del vizio del gioco che lo aveva reso un uomo insopportabile.

L'amicizia di Umit sarà il nuovo obiettivo di Betul

Quando resterà da sola con Sermin, Betul vorrà sapere tutto quello che è accaduto a Cukurova in sua assenza. La cugina di Demir avrà tanto da raccontare e dopo averle parlato degli affari della città di Adana arriverà a Umit. Sermin dirà a Betul che la dottoressa si è innamorata di Demir e ha rotto gli equilibri in casa Yaman. La ragazza sarà entusiasta di tutti questi pettegolezzi e sarà decisa a conoscere Umit per diventare sua amica. L'occasione giusta si presenterà al bar: quando Betul vedrà la dottoressa fingerà di svenire per essere soccorsa da lei e creare il primo contatto.