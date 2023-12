In Terra Amara per Züleyha non sarà facile affrontare i funerali di Hakan, che si svolgerà a Smirne. La ragazza però, oltre al dolore per la morte del marito, avrà un unico pensiero: Hakan non potrà riposare in pace fino a quando non verrà catturata Betül, la sua assassina.

I funerali di Hakan

A Smirne si svolgeranno i funerali di Hakan. Saranno in forma privata, oltre a Züleyha e Fikret parteciperanno veramente poche persone. Il feretro di Hakan verrà riposto accanto a quello della sorella Hülya e il fratello Erkan.

Quando tutti se ne andranno Züleyha avrà modo di rimanere da sola per un attimo e rivolgere le sue ultime parole d'affetto a Hakan: "Vorrei che tutto questo fosse un'enorme bugia, spero che tu possa riposare in pace con tua sorella".

Fikret sarà pronto a sostenerla e anche lui avrà qualcosa da dire in merito a Hakan: "Era il mio nemico e non mi sono mai fidato di lui, ma in ogni caso tu lo amavi veramente tanto e avrei voluto che non fosse finita così".

"Anch'io avrei voluto che non fosse successo nulla, ma purtroppo è andata così", dirà Züleyha tra le lacrime.

Il rientro in villa e le novità su Betül

Züleyha in serata tornerà a Çukurova e verrà accolta a braccia aperte da Lütfiye e da tutti i dipendenti della villa. La ragazza sarà molto affranta, al punto che non avrà nessuna intenzione di mangiare. Avrà modo di raccontare come sono andati i funerali, però sarà certa di una cosa: "L'anima di Hakan non troverà mai pace fino a quando non verrà trovata la sua assassina".

Fikret chiederà alla zia se ci sono novità su Betül: "Al momento non è stata ancora trovata, ho anche parlato con il pubblico ministero. La cercano ovunque". Lütfiye, però racconterà ai due di aver visto Sermin: "È svenuta davanti al municipio per la fame, le abbiamo dato subito da mangiare e per qualche giorno soggiornerà in una pensione".

Le chiederanno se la madre sa qualcosa di Betül: "Nemmeno lei è a conoscenza di dove si trovi la figlia ed è molto preoccupata". "Ma soffrirà per quello che ha fatto, pagherà a caro prezzo per aver ucciso il mio Hakan", ribatterà Züleyha.

Il triste destino dei personaggi interpretati da İbrahim Çelikkol

Al momento İbrahim Çelikkol è presente in due serie in onda sui canali Mediaset: non solo Terra amara, è anche il protagonista di My home my destiny, la serie disponibile in esclusiva streaming per l'Italia su Mediaset Infinity.

Entrambi i personaggi da lui interpretati, Hakan in Terra amara e Mehdi in My home my destiny, moriranno per amore. Tutt'e due daranno la vita per salvare la propria amata: Hakan si prenderà un colpo in pieno petto per salvare Züleyha dalle grinfie di Betül, mentre Mehdi farà da scudo a Zeynep quando Meto proverà a ucciderla.

Se per la morte di Hakan bisognerà attendere la fine di Terra amara, quella di Mehdi avverrà a breve, quando My home my destiny riprenderà la messa in onda l'8 gennaio del 2024. Nella prima settimana di programmazione si assisterà all'uscita di scena del personaggio.