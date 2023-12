Nelle puntate di Terra amara in programma dal 18 al 23 dicembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5, la famiglia Yaman vivrà dei momenti di grande apprensione quando la piccola Leyla verrà rapita, mentre Demir finirà in arresto dopo essere stato accusato della morte di Sevda.

Leyla viene rapita

Ben presto Betul diventerà la responsabile dell'azienda Yaman. Demir tuttavia sarà all'oscuro che sua nipote sta tramando una vendetta alle sue spalle.

A tal proposito ben presto la famiglia Yaman dovrà vedersela con il rapimento di Leyla, che susciterà la rabbia della mamma Zuleyha.

Nel frattempo, la procura aprirà un'indagine per affidare alla giustizia l'assassino di Sevda, tanto che tutti i sospetti ricadranno su Demir. Quest'ultimo intanto indagherà sul rapimento di Leyla insieme a Fikret. I due uomini si convinceranno che ci sia lo zampino di Hakan, un vecchio socio di Demir con cui aveva avuto alcuni problemi in passato.

Demir arrestato per la morte di Sevda

Il rapitore farà ritrovare la piccola Leyla fuori dal cancello della tenuta Yaman. Demir a questo punto ringrazierà tutti per aver contribuito al ritrovamento della sua bambina, inoltre annuncerà che Fikret è ormai un membro della sua famiglia, tanto da considerarlo un Yaman a tutti gli effetti. Ma questa tranquillità familiare avrà vita breve.

La polizia infatti arresterà Demir per la morte di Sevda, tanto da essere trasportato in carcere in attesa di giudizio. Una detenzione che si prospetterà lunga, dato il ritrovamento di prove schiaccianti contro di lui. Il ricco imprenditore, intanto, non vedrà l'ora di uscire di prigione in quanto teme che Hakan possa far del male alla sua famiglia.

Per questo motivo, Fikret ideerà un piano per farlo evadere e scappare in Siria: Demir però si rifiuterà di andarsene via da solo e vorrebbe portare con sé anche la propria famiglia.

Il punto su Betul, un nuovo personaggio arrivato a Cukurova

Betul è tra i nuovi personaggi di Terra Amara. La ragazza è appena giunta a Cukurova dopo aver passato un periodo in Francia a studiare presso l'università della Sorbona.

Una volta alla tenuta, la nuova arrivata ha confessato a Sermin di voler acquistare la villa che un tempo era di suo papà Sabahattin con i soldi ricavati dal recente divorzio con il marito francese.

Betul è all'apparenza innocua ma ha dei progetti di vendetta ai danni di Demir e della famiglia Yaman dopo essere stata estromessa dall'eredità di suo nonno.