L’uscita di scena di Sevda sarà seguita da quella della figlia Umit, nei nuovi episodi della soap Terra Amara. La dottoressa morirà per mano di Zuleyha, la quale commetterà l’omicidio nel tentativo di farsi rivelare dalla donna dove ha nascosto suo figlio Adnan.

Demir sparisce, Zuleyha uccide Umit per errore

Dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sevda, l’imprenditore Demir riuscirà a evadere dal carcere con l’aiuto del fratellastro Fikret, che lo convincerà a scappare da Cukurova. Yaman sarà deciso a darsi alla fuga insieme alla sua famiglia proprio quando ci sarà un assalto armato alla sua tenuta: durante il caos scatenato da un gruppo dei banditi, Demir sparirà nel nulla.

Sin da subito Umit crederà che Zuleyha abbia aiutato il marito a fuggire e per questo motivo, dopo aver corrotto Cumali, il nuovo bracciante dei Yaman, gli ordinerà di rapire Adnan. A questo punto la dottoressa Kahraman inviterà Zuleyha a incontrarla in un luogo isolato e le ridarà suo figlio solo se le svelerà dove si trova Demir.

Dopo averle ribadito di non sapere nulla del marito, Zuleyha punterà la sua pistola contro Umit: tra le due donne avrà inizio una violenta colluttazione e ad avere la peggio sarà la dottoressa che sarà colpita da una pallottola all’altezza del cuore. Dopo aver ucciso la rivale in maniera accidentale, Zuleyha riabbraccerà il figlio Adnan sano e salvo e poi chiederà aiuto a Fekeli e Fikret per nascondere il cadavere di Umit.

A sorpresa, del corpo senza vita della dottoressa non ci sarà alcuna traccia quando Zuleyha tornerà sul posto con Fikret e Ali Rahmet.

Gli inquirenti credono che la dottoressa Kahraman sia morta a causa di un incidente stradale

Presto si scoprirà la verità sulla scomparsa di Umit, visto che ci sarà lo zampino del nuovo personaggio Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), il quale farà sembrare agli inquirenti che la dottoressa sia morta a causa di un incidente con la sua vettura con la complicità dell’alleato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Inoltre Hakan si impossesserà dell’arma del delitto per poter minacciare Zuleyha al momento opportuno. Dopo diversi giorni Umit verrà ritrovata senza vita, mentre Altun crederà erroneamente che la sua rivale sia riuscita a scappare da Cukurova.

Riepilogo sul piccolo Adnan Yaman: in passato era stato già rapito e allontanato dalla madre

Questa volta, quindi, Zuleyha si macchierà le mani di sangue per difendere il figlio Adnan. Il bambino in passato era stato già rapito dal vero genitore biologico Yilmaz, dopo che Demir aveva deciso di non rinunciare alla paternità sottolineando di considerarlo suo figlio.

In precedenza, invece, Yaman, su tutte le furie con la madre Hunkar per aver portato Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha, aveva scelto di allontanare i bambini da Cukurova.